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04 Kasım 2020 Çarşamba 08:03:00 - Güncelleme:04 Kasım 2020 Çarşamba 08:04:00

ABD'de başkanlık yarışında New York'u Biden aldı

Kaynak: AA

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ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Demokrat Joe Biden, New York eyaletinde kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Demokrat aday Biden, New York eyaletinde rakibi Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı geride bıraktı.

Biden, New York'ta 29 delege kazanmış oldu.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin 

Etiketler : Biden New York ABD
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