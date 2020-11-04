04 Kasım 2020 Çarşamba 08:03:00 - Güncelleme:04 Kasım 2020 Çarşamba 08:04:00
ABD'de başkanlık yarışında New York'u Biden aldı
Kaynak: AA
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ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Demokrat Joe Biden, New York eyaletinde kazandı.
Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Demokrat aday Biden, New York eyaletinde rakibi Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı geride bıraktı.
Biden, New York'ta 29 delege kazanmış oldu.
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