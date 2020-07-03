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03 Temmuz 2020 Cuma 23:09:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2020 Cuma 23:09:00

ABD'de 'Bağımsızlık Günü' kutlamaları öncesi Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Kaynak: AA

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ABD'de özellikle güney eyaletlerinde hız kazanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle yarın kutlanacak olan “4 Temmuz Bağımsızlık günü” tatiline tedirgin giriliyor.

ABD'deki 50 eyaletten 40’ında vakalarda artış kaydedilirken, ülkede Kovid-19 vaka sayısı dün 50 bini, bugün de 56 bini aştı.

Sadece Arizona, California, Florida ve Teksas eyaletlerinde son 24 saatte görülen vaka sayısının 25 bini bulduğu kaydediliyor.

EKONOMİK AÇILIMDA GERİ ADIM

Ekonominin açılması konusunda en ısrarcı valilerden biri olarak bilinen Teksas Valisi Cumhuriyetçi Greg Abbott, Kovid-19 vakalarının önünü kesmek için eyalet genelinde maske kullanma zorunluluğu getirdi.

Teksas'a ek olarak Pennsylvania, Oregon ve California da, eyalet genelinde maske kullanılması zorunluluğuna katılan bölgeler oldu.

Washington eyaleti Valisi Jay Inslee, işletmelerin açılım sürecini iki haftalığına durdurduğunu ve eyalet genelinde bütün çalışanlara maske kullanmaları şartı getirildiğini açıklarken, California’da da bar ve restoranların tekrar kapatılmasına karar verildi.

4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları çerçevesinde yapılan havai fişek gösterileri, halk sağlığı dikkate alınarak bazı yerlerde iptal edilirken, güney California ve Florida’da bazı bölgelerdeki plajların tatil haftası boyunca tekrar halka kapatılacağı bildirildi.

CHİCAGO, 15 EYALETTEN GELENLERE KARANTİNA UYGULAYACAK

New York valiliği tarafından bu hafta başlatılan, vaka sayılarının arttığı eyaletlerden gelen ziyaretçilere 14 günlük karantina uygulamasına Chicago ve Pennsylvania da katıldı.

Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfoot, yayınladığı seyahat uyarısında, pazartesiden itibaren vaka sayısında aşırı artış görülen 15 eyaletten gelenlerin 14 günlük karantinaya alınacağı, kuralı ihlal edenlere ise 7 bin dolara kadar para cezası verileceğini duyurdu.

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