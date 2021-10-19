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19 Ekim 2021 Salı 22:15:00 - Güncelleme:19 Ekim 2021 Salı 22:15:00

ABD'de alev topuna dönen uçaktan 21 kişi sağ çıktı

Kaynak: TRT Haber, Reuters

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ABD'nin Teksas eyaletinde bir uçak kalkış esnasında pistten çıkarak alev topuna döndü. Uçaktaki 21 kişi kazadan sağ olarak kurtuldu.

Teksas Eyaleti'nin Houston şehrinde havalimanındaki bir uçak kalkış esnasında pistten çıkarak alev aldı.

Olayın ardından onlarca itfaiye aracı ve kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. Uçakta mürettebatla birlikte 21 kişi bulunuyordu.

MUCİZE KURTULUŞ

Polis şefi uçakta bulunanların sağ olarak dışarı çıkarıldığı açıkladı. Kazada yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Uçağın elektrik hattına zarar vermesi sonucu bölgeye bir süre elektrik verilemedi.

Kazanın sebebiyle ilgili araştırma sürüyor.

Etiketler : Teksas abd uçak kalkış Houston şehri
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