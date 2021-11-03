VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de 5-11 yaş grubu için aşılama tavsiye edildi
Kütahya da aşılamada mavi kategoriye geçti
AB'den Etiyopya çağrısı: Endişe duyuyoruz
ABD Senatosu'nda çifte standart!
İtalyan basını: Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin kazananı
Rusya'da savunma sanayisi yetkilileri İHA gündemiyle toplandı
Türkiye'de 29 bin 796 yeni vaka tespit edildi
Biden'dan temiz tarım ve gıda sistemi için destek açıklaması
Çiftlik Bank davası sanığı Fatih Aydın Türkiye'ye getirildi
ABD üç ülkeye uygulanan gümrük muafiyetini kaldırıyor
Bakan Koca: 3. doz BioNTech Bilim Kurulu gündeminde
4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali'nin programı açıklandı
9. Boğaziçi Film Festivali'nde Altın Yunus'lar Sahiplerini Buldu
Rusya'da kritik İHA toplantısı! Putin başkanlık etti
İşte güncel koronavirüs vaka haritası
Sarayşık turizme kazandırılıyor
Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz açıklaması: Darbecilere hep birlikte karışı çıktık
Kılıçdaroğlu'ndan "pes" dedirten sözler
Heyecanlandıran açıklama geldi! Türk dünyası birleşiyor
Adana Havalimanı'nda hareketli anlar... Piste inen uçağın önüne çıktılar
Macron'dan tansiyon yükselten adımlar
Bakan Pakdemirli talimat verdi! Sahalara inin
Türkiye'nin 60 yıllık hayali gerçek oldu!
Geleceğin Silahı'nın peşindeler!
03 Kasım 2021 Çarşamba 00:56:00 - Güncelleme:03 Kasım 2021 Çarşamba 00:56:00

ABD'de 5-11 yaş grubu için aşılama tavsiye edildi

ABONE OL

ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) bağlı danışma paneli, Pfizer/BioNTech tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen aşının 5-11 yaş grubu çocuklara uygulanmasını oy birliğiyle tavsiye etti.

Ayrıntılar geliyor..

Etiketler : abd aşı 5-11 yaş grubu
Gazinoda sahne alacak

Gazinoda sahne alacak
Gülşen konserinde şoke eden hakaret

Gülşen konserinde şoke eden hakaret
Kendisini ‘Harikalar Diyarı'nda hissediyor

Kendisini ‘Harikalar Diyarı'nda hissediyor
Arka Sıradakiler ve Kiralık Aşk'ın yıldızı Sinem Öztürk ekrana geri dönüyor

Arka Sıradakiler ve Kiralık Aşk'ın yıldızı Sinem Öztürk ekrana geri dönüyor
Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çifti Cumhuriyeti Anıtkabir'de kutladılar

Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çifti Cumhuriyeti Anıtkabir'de kutladılar
Fashion Week hazırlığı

Fashion Week hazırlığı
"Pimpirikli bir insanım"

"Pimpirikli bir insanım"
Kimseyi kırmadı

Kimseyi kırmadı
"Bazen mesleki deformasyon olur"

"Bazen mesleki deformasyon olur"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER