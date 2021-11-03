03 Kasım 2021 Çarşamba 00:56:00 - Güncelleme:03 Kasım 2021 Çarşamba 00:56:00
ABD'de 5-11 yaş grubu için aşılama tavsiye edildi
ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) bağlı danışma paneli, Pfizer/BioNTech tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen aşının 5-11 yaş grubu çocuklara uygulanmasını oy birliğiyle tavsiye etti.
Ayrıntılar geliyor..
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