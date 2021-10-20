VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca: Okulların kapanması söz konusu değil
65 yaş üstüne grip aşısı tanımlandı
Pentagon: Askeri üslerde bekletilen Afgan mültecilerin yaklaşık yarısı çocuk
Bakan Koca: Bugünkü vefat sayımız 214
Vakalar arttı; Adıyaman'da 75 ev karantinaya alındı
Bitcoin rekor seviyede
Bakan Varank'tan Trabzon'a müjde
NATO: Rusya ile diyaloğa açığız
Meteoroloji duyurdu! Sıcak hava geri geliyor
Başkan Erdoğan'ın Afrika ziyareti sona erdi
Konya'da 7 kişiyi öldüren sanığa 7 kez ağırlaştırılmış müebbet
ABD'de 5-11 yaş grubu 28 milyon çocuk aşılanacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan enflasyon açıklaması
Bakanlık duyurdu: 7 bin 800 personel alınacak
İhanet anlaşmasına adım adım! Riyad listesini sundu
Başkan Erdoğan'dan Nijerya'da FETÖ mesajı
Bakan Soylu'dan muhalefete sert tepki! ''Boynunun ölçüsünü alırsın''
İlk AKSUNGUR SİHA teslim edildi
İlk AKSUNGUR teslim edildi
Türkiye "dizginleyici" güç
Mavi Vatan'da SİDA gücü
Kılıçdaroğlu'na sert "18 Ekim" tepkisi
Dev projede yeni aşama tamamlandı!
Cumhuriyet tarihinde ilk gerçekleşti!
20 Ekim 2021 Çarşamba 18:01:00 - Güncelleme:20 Ekim 2021 Çarşamba 18:01:00

ABD'de 5-11 yaş grubu 28 milyon çocuk aşılanacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Beyaz Saray ABD'deki 5-11 yaş grubu 28 milyon çocuğa koronavirüs aşısı yapılmasına dair planını duyurdu.

Beyaz Saray uzun süredir yürütülen çalışmaların ardından iki hafta içinde federal ajansların çocukların aşılanması konusunda bir toplantı gerçekleştireceğini duyurdu.

ABD Hastalık ve Kontrol Önleme Merkezinin 2-3 Kasım'da yapacağı toplantıda, aşının acil kullanımının onaylanması halinde ülkede yaklaşık 28 milyon kişiyi oluşturan 5-11 yaş grubunun aşılanması için kısa sürede sevkiyata başlamaya hazır oldukları bilgisine yer verilen açıklamada, çocukların aşılanması için birçok alanın kullanılacağı ifade edildi.

Plan kapsamında ülke genelinde 25 binden fazla çocuk doktorunun muayenehanesine, 100'den fazla çocuk hastanesine, on binlerce eczaneye ve yüzlerce okula aşı sevkiyatı yapılacak.

Etiketler : Beyaz Saray ABD Hastalık
Kavgayla ilgim yok

Kavgayla ilgim yok
Romantizm rüzgarı

Romantizm rüzgarı
Sürpriz aşk

Sürpriz aşk
20 yıllık hayal gerçekleşti

20 yıllık hayal gerçekleşti
6'ncı Harbiye çıkarması

6'ncı Harbiye çıkarması
Dijitalde kamera karşısına geçecek

Dijitalde kamera karşısına geçecek
Evlilik yolunda ayrılık

Evlilik yolunda ayrılık
İnzivaya çekiliyor

İnzivaya çekiliyor
Sahneden çocuk isteği

Sahneden çocuk isteği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER