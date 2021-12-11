VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gürcistan'dan Rusya'ya 'NATO' tepkisi
Marmara ve Ege'de kuvvetli yağış uyarısı
ABD'de 39 yılın zirvesindeki enflasyon endişe kaynağı olmaya devam ediyor
"Yeni siber güvenlik mimarisinde üzerimize düşeni yapmaya hazırız"
İklim kriziyle mücadele 'İklim Değişikliği Başkanlığı' ile güçlendirilecek
"Dezenformasyon küresel bir güvenlik sorunu halini almıştır"
Kerem'den sürpriz proje
'Bir Zamanlar Çukurova'yla dönüyor
AB ülkelerinin dışişleri bakanları Brüksel'de toplanacak
Serenay yakayı ele verdi
Listelere hızlı giriş! Ünlü isimlerden sürpriz düet
Sibel Can'a doyamadılar
Reyting kurbanı oldu
Renkli klip
Kanye West anlaşması
PKK talimat verdi, 'Miraz' katletti
Aşk haberlerini yalanladı
Kriminal Daire Başkanlığına BM denetimlerinde tam puan
Stratcom Summit '21 başladı
Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken Kapadokya tatilinde! Survivor sevgisi
Burcu Esmersoy aşk orucunu bozdu
Bilal Sonses'in Bostancı hazırlığı
Stres saçları tehdit ediyor
S&P, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
11 Aralık 2021 Cumartesi 12:29:00 - Güncelleme:11 Aralık 2021 Cumartesi 12:29:00

ABD'de 39 yılın zirvesindeki enflasyon endişe kaynağı olmaya devam ediyor

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'de 39 yılın en hızlı yükselişini gösteren enflasyon endişe kaynağı olmayı sürdürürken, analistler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal sıkılaşmanın hızını artırma olasılığının güçlendiğini belirtiyor.

Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu şokun ardından enflasyonla mücadelesi devam ediyor.

Tedarik darboğazları, iş gücü piyasalarındaki kargaşa, baz etkisi ve ekonomilerin yeniden normalleşmesinin ardından gelen güçlü tüketici talebi, ABD'de de dahil dünya genelinde enflasyonist baskıların sebepleri olarak sıralanıyor.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın son verileri, ülkede enflasyonun kasımda 39 yılın zirvesine ulaştığını ortaya koydu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık yüzde 0,8 artarak beklentilerin üzerine çıkarken, yıllık bazda beklentiler dahilinde yüzde 6,8 arttı.

Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyetindeki yıllık artış bu dönemde 1982'den bu yana kaydedilen en hızlı yükselişi gösterdi.

ENERJİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Enerji, barınma, gıda, ikinci el araç ve yeni araç fiyatlarındaki artışlar kasımda da tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili olmaya devam etti.

Bu dönemde en yüksek artışın görülmeye devam ettiği enerji endeksi, aylık yüzde 3,5 artarken, yıllık yüzde 33,3'lük yükseliş kaydetti.

Enerjinin alt kalemlerine bakıldığında ise benzin fiyatlarındaki aylık yüzde 6,1'lik ve yıllık yüzde 58,1'lik artış dikkati çekti.

Gıda fiyatlarındaki yükseliş enflasyonun itici güçlerinden biri olmaya devam ederken, gıda enflasyonu kasımda aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 6,1 oldu.

Amerikalıların barınma maliyeti de aynı dönemde aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 3,8'lik artış gösterdi.

Fiyat artışlarıyla dikkati çeken diğer kalemler ikinci el ve yeni araçlar olurken, yeni araç fiyatları kasımda aylık yüzde 1,1 ve yıllık yüzde 11,1 arttı. İkinci el araç fiyatlarındaki yükseliş ise aylık yüzde 2,5 olarak hesaplanırken, yıllık bazda yüzde 31,4'ü buldu.

GÖZLER FED'İN GELECEK HAFTAKİ TOPLANTISINDA

ABD Başkanı Joe Biden, enflasyon rakamlarının dünya genelinde ekonomilerin karşı karşıya olduğu baskıları yansıttığını belirterek, enflasyonun zirve yaptığını ve fiyatların gelecek aylarda düşüş göstereceğini savundu.

Kasım enflasyon verisinin enerji dahil olmak üzere bazı fiyatlardaki son düşüşleri yansıtmadığına işaret eden Biden, kasım ayı verilerinin toplanmasından sonraki haftalarda yaşanan gelişmelerin, fiyat ve maliyet artışının istenen hızda olmasa da yavaşladığını gösterdiğini aktardı.

Analistler, enflasyonun art arda 9 ay boyunca Fed'in yüzde 2 hedefinin üzerinde seyrettiğine dikkati çekerek, küresel emtia rallisi, artan talep, ücret baskıları, tedarik zinciri aksamaları ve geçen yıla göre düşük baz etkisinin fiyatları yukarı çekmeye devam ettiğini belirtti.

Fed Başkanı Jerome Powell ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen enflasyonun "geçici" olduğu değerlendirmesinden vazgeçmeye başlarken, enflasyon endişelerinin ABD'nin para politikasındaki sıkılaşmanın hızlanma olasılığını güçlendirdiği kaydedildi.

Bu doğrultuda Fed Başkanı Powell, geçen haftalarda yaptığı açıklamalarda, yüksek enflasyon riskinin arttığını belirterek, bankanın aralık ayı toplantısında tahvil alımlarının azaltılmasını hızlandırmayı tartışacaklarına işaret etmişti.

Analistler, Powell'ın sözle yönlendirmeleri ve son enflasyon verisinin ardından piyasalarda dikkatlerin 14-15 Aralık'ta gerçekleşecek Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısından çıkacak kararlara çevrildiğini belirtti.

"KASIM MUHTEMELEN ENFLASYONUN ZİRVESİ OLACAK"

Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüksek enflasyonun, Kovid-19 salgınının, özellikle Delta varyantının, neden olduğu küresel tedarik zinciri sorunları ve iş gücü sıkıntıları gibi arz yönlü aksaklıklardan kaynaklandığını söyledi.

Salgının azalmasıyla enflasyonun ılımlı hale geleceğini belirten Zandi, "Kasım muhtemelen enflasyonun zirvesi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Zandi, enflasyonun geçen yıla kıyasla çoğu kalemde arttığını, ancak en büyük fiyat artışlarının benzin, ısınma ve araç fiyatlarında görüldüğünü kaydetti.

Benzin ve ısınma maliyetlerinin son haftalarda düşüş gösterdiğine işaret eden Zandi, tedarik zincirinin de oturmasıyla araç üretiminin yükselişe geçtiğini kaydetti.

Zandi, fiyatların gelecek yılın başlarında düşmeye başlamasının beklendiğine dikkati çekerek, "Enflasyon, gelecek yıl bu zamanlar Fed'in enflasyon hedefine yaklaşıyor olmalı. Yüksek enflasyonun sabit kalacak tek kısmı kiralar, ancak bu salgın öncesi sorun olan uygun fiyatlı konut krizine gidiyor." diye konuştu.

"FİYAT BASKILARININ ÜLKE GENELİNDE GENİŞLEMEYE DEVAM ETMESİNİ BEKLİYORUZ"

ING Uluslararası Başekonomisti James Knightley de kasım ayı enflasyonunun yüzde 7'nin üzerine çıkmasına dair endişeler olduğunu ancak verinin piyasa tahminleriyle uyumlu geldiğini aktardı.

Yıllık oranlarda daha fazla artışın muhtemel olduğunu belirten Knightley, özellikle çekirdek enflasyonun yıllık bazda yüzde 6 kadar çıkmasının beklendiğini kaydetti.

Knightley, "Fiyat baskılarının ülke genelinde genişlemeye devam etmesini bekliyoruz." dedi.

Fed'deki endişenin yüksek enflasyonun daha yüksek enflasyon beklentilerini körüklemesi olacağına işaret eden Knightley, bunun ücret taleplerini besleyebileceği ve makul bir kurumsal fiyatlandırma gücünün olduğu ortamda bu maliyetlerin müşteriye yansıtıldığının görüleceğini ifade etti.

Knightley, "Fed bundan kaçınmaya istekli olacak veya buna müsamaha göstermeye istekli görünecek, bu nedenle varlık alımlarının azaltılmasını gelecek hafta hızlandırmasını bekliyoruz. Ayrıca, 'dot plot' grafiğinde iki faiz artışı beklentisine işaret etmelerini öngörüyoruz." diye konuştu.

Etiketler : abd merkez bankası enflasyon ekonomi
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı
'Aşığım' demediği için pişman

'Aşığım' demediği için pişman
Organlarını bağışladı

Organlarını bağışladı
Gardırobunda katliam yapmış!

Gardırobunda katliam yapmış!
Masum ve Güzel'le dönüyor

Masum ve Güzel'le dönüyor
Latin Amerika'dan ziyaret

Latin Amerika'dan ziyaret
Seyirci heyecanı

Seyirci heyecanı
Boynunda servet yatıyor

Boynunda servet yatıyor
Soral kardeşler soyguna karıştı!

Soral kardeşler soyguna karıştı!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER