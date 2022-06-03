VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Özer: Yaz okulu başvuruları 15 Haziran'da başlıyor
Fransa'da tesettür mayosu polemiği: Danıştay'a taşındı
ABD'de 2022 Atlantik kasırga sezonunun ilk uyarısı yapıldı
Biden: Suudi Arabistan ziyareti konusunda doğrudan bir planım yok
İsveç ve Finlandiya'ya "açık ve net" mesaj
Ankara'ya sağanak uyarısı
İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri 24 Haziran'da başlayacak
Van'da aranan 39 kişi yakalandı
Öğretmenlerin 2022 yılı yer değiştirme takvimi açıklandı
Nebati: Enflasyonla mücadele önceliğimiz olmaya devam edecek
Washington Post: Putin, Batı'nın pes edeceğini düşünüyor
Birçok ilde toz taşınımı etkili oldu: Peki ne zamana kadar sürecek?
Gölge Oyunları Serisi 2. Kitabı Çıktı!
Fransız dergisi haddini aştı!
Bakan Nebati, İKB Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında genel oturuma katıldı
Rusya petrol ve doğal gazdan haziranda ilave 393 milyar ruble gelir elde edecek
Irkçılık ve ayrımcılıkla mücadelenin sembolü: Muhammed Ali
ABD'deki bireysel silahlanma sorunu
Türkiye'den Yunanistan'a sert uyarı
ABD resmen itiraf etti! Putin bu işe fena kızacak
Türkiye yerli füzeleriyle devler liginde
Memur ve emekli maaşları için 5 aylık zam oranı netleşti!
Hürjet uçmak için gün sayıyor
Enflasyon rakamları açıklandı
03 Haziran 2022 Cuma 21:57:00 - Güncelleme:03 Haziran 2022 Cuma 21:57:00

ABD'de 2022 Atlantik kasırga sezonunun ilk uyarısı yapıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'nin güneyindeki Meksika Körfezi'nde oluşan ve hızla ana karaya doğru ilerleyen bir kasırga bu geceden itibaren Florida kıyılarında etkili olacak.

Hava tahmin raporları yayımlayan AccuWeather'a göre Alex ismi verilen kasırga, ABD'de Florida'nın tüm güney kıyılarını etkisi altına alacak ve saatte 8 santimetreye kadar yağışla bölgede sellere neden olacak.

Meteorologlar da bu gece Florida'dan ABD ana karasına ulaşacak 2022 Atlantik kasırga sezonunun ilk tropikal kasırgasının, eyaletin güney kesimlerine 25 ila 38 santimetre yağış bırakacağı, sert rüzgarların hızının saatte 80 kilometreye kadar çıkabileceği uyarısında bulundu.

Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Güney Florida için tropikal fırtına merkezinin Florida'nın yaklaşık 640 kilometre güneybatısında olmasına rağmen şimdiden eyalette şiddetli yağmurlara yol açtığını, normal şartlarda cumartesi günü erken saatlerde ise yarımadayı terk edeceğini duyurdu.

Etiketler : ABD Kasırga Hava Durumu
1 dizi 2 film

1 dizi 2 film
Eşiyle klip çekti

Eşiyle klip çekti
Türk yıldızlara dijital talep

Türk yıldızlara dijital talep
"Seçkin" çıkışma

"Seçkin" çıkışma
20 bin kişilik koro

20 bin kişilik koro
İki kardeş hikayesinde

İki kardeş hikayesinde
Lady Gaga benzetmesi

Lady Gaga benzetmesi
Dadı arayışında

Dadı arayışında
Pınar'a nazar değdi

Pınar'a nazar değdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX