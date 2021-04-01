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01 Nisan 2021 Perşembe 09:40:00 - Güncelleme:01 Nisan 2021 Perşembe 09:41:00

Johnson & Johnson aşılarında skandal: 15 milyon doz çöpe gitti

Kaynak: AA

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ABD'de üretim tesisinde bileşenleri karıştırılan 15 milyon doz Johnson&Johnson koronavirüs aşısı çöpe gitti.

ABD'de yaşanan inanılmaz hata sonucu ilaç firması Johnson&Johnson'ın yaklaşık 15 milyon doz koronavirüs aşısı, üretim tesisinde bileşenlerinin karıştırılması sonucu çöpe gitti.

Baltimore'da hem Johnson&Johnson hem de AstraZeneca aşısının üretildiği tesiste, Johnson&Johnson'ın Kovid-19 aşısının bileşenlerinin karıştırılması nedeniyle milyonlarca doz aşının dağıtımı durduruldu.

Söz konusu nedenden dolayı yaklaşık 15 milyon doz aşı çöpe giderken ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) söz konusu "insan hatası"na ilişkin soruşturma başlattı.

Johnson&Johnson'ın tek doz Kovid-19 aşısının, ülkedeki aşılama sürecini hızlandırması bekleniyordu.

Etiketler : ABD Gıda ve İlaç Dairesi Johnson&Johnson Kovid-19 aşısı
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