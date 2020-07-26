ABD'de geri sayım başladı! Son 100 gün

4 milyondan fazla vaka ve 148 binin üzerinde ölümle pandeminin gölgesinde 3 Kasım'daki seçimlere hazırlanan ülkede, Demokrat başkan adayı Joe Biden, ABD Başkanı Donald Trump'a karşı yarışacak.

Biden, Demokratların tek adayı olsa da resmi adaylığı 17-20 Ağustos'ta Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde düzenlenecek kongrede kesinleşecek.

Trump ise 24-27 Ağustos'ta Florida'nın Jacksonville kentinde Cumhuriyetçi Partiden yeniden aday gösterileceği kongreyi eyalette vaka sayılarının rekor seviyelere ulaşmasının ardından iptal etti.

Donald Trump ayrıca büyük keyif aldığı seçim mitinglerinden hem salgın yüzünden hem de kendisini de hayal kırıklığına uğratan tartışmalı Oklahoma mitinginin ardından vazgeçmek zorunda kaldı. 77 yaşındaki rakibi Biden da bu süreçte hem kendi sağlığı hem salgının büyümesi endişesiyle miting yapmama kararı aldı.

BİDEN ANKETLERDE YARIŞI ÖNDE GÖTÜRÜYOR



Anketlerde eski Başkan Yardımcısı Biden yüzde 14 gibi iki basamağa ulaşan farkla yarışı şimdilik önde götürürken, ABD'de salgının büyümesinden sorumlu tutulan ve yeterli önlemleri almamakla eleştirilen Trump'a ise destek azalıyor.

Trump, seçimlere sadece üç ay kala kontrol altına alınamayan bir salgın, ekonomide belirsizlik ve siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolar ve polis reformlarına karşı tutumu nedeniyle seçmenlerinin desteğini kaybetti.

Salgın kontrol altına alınamaz ve ekonomi daha fazla zarar görürse, Trump şimdiye kadar övündüğü en güçlü silahı güçlü ekonomi söyleminden de olacak.

ABD'de işsizlik oranı salgın öncesi son 50 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 3,5'e kadar gerilerken, salgınla beraber 31 milyondan fazla kişi işsizlik başvurusu yaptı.

SEÇİMLERE MÜDAHALE ENDİŞESİ



Bir taraftan da seçimlere müdahaleden endişe duyulan ABD'de istihbarat yetkilileri; Rusya, Çin ve İran'ın seçim altyapısı ve siyasetçilerin özel yazışmalarını hedef alabileceği konusunda uyarıyor.

Rusya'nın ABD'deki 2016 başkanlık seçimlerine müdahale iddialarının ardından özellikle Demokratlar yine benzer endişeleri yaşarken, Biden da Rusya ve diğer ülkelere seçimlere müdahale etmeleri durumunda bedelini ödeteceği uyarısında bulundu.

BİDEN'IN BAŞKAN YARDIMCISI KİM OLACAK?



Yaklaşan seçimlerin en merak edilenlerinden biri de Demokrat aday Biden'ın başkan yardımcılığına kimin getirileceği oldu.

Biden, başkan yardımcısı adayını hala açıklamadı ama bir kadın başkan yardımcısı istediğini daha önce dile getirdi.

Başkan yardımcılığı için konuşulanlar arasında California Senatörü Kamala Harris, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde ulusal güvenlik danışmanlığı yapan Susan Rice, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, Minnesota Senatörü Amy Klobuchar, Altanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms ve Michigan Valisi Gretchen Whitmer gibi isimler yer alıyor.

POSTA İLE OY KULLANMA ENDİŞE KONUSU



Salgının oy verme işlemini nasıl etkileyeceği belirsizliğini korurken, posta ile oy kullanma da ülkede tartışma konusu ve bu durum zaman zaman Trump tarafından da gündeme getiriliyor.

Trump, posta yoluyla oy kullanmanın ülke tarihinde seçimlerde en büyük yolsuzluğa neden olacağını iddia ediyor.

BİDEN, TRUMP'IN ALDIĞI BİRÇOK KARARI TERSİNE ÇEVİRME SÖZÜ VERDİ



Aldığı her tartışmalı kararla hem iç hem dış politikada gündem olmaya devam eden Trump, seçimlere 3 ay kala seçmenlerine vaatlerde bulunmak yerine bu sefer rakibi Biden'ı hedef alan bir kampanya yürütüyor.

Yaptırdığı akli denge testleriyle de çok konuşulan Trump, bunamakla eleştirdiği 77 yaşındaki rakibi Biden'ın da söz konusu testleri yaptırması gerektiğini savunuyor.

Demokrat aday Biden ise seçimleri kazanması durumunda Trump'ın göçmenler, bazı Müslüman ülkelere ABD'ye seyahat yasağı, ABD'nin iklim anlaşması ve birçok uluslararası kuruluştan ayrılması, İran nükleer anlaşmasından çekilmesi gibi aldığı birçok kararı tersine çevirme sözü veriyor.