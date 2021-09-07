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07 Eylül 2021 Salı 15:41:00 - Güncelleme:07 Eylül 2021 Salı 15:41:00

ABD zor günler geçiriyor: Başkan Biden iç ve dış politikada kaybediyor

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ABD Başkanı Joe Biden hem iç politikada hem dış politikada köşeye sıkışmış durumda.

Afganistan'dan çekilme kararı alan ve tüm ABD askerlerini bölgeden çeken ABD Başkanı Joe Biden bu nedenle anketlerde ciddi gerileme yaşarken, iç politikada da kan kaybetmeye devam ediyor. Başkan Biden, ABD'yi vuran kasırga, sel gibi doğa olaylarının oluşturduğu büyük hasarlara ilişkin çözüm üretemezken, bu çözümsüzlük bazı eyaletlerde hayatı yaşanmaz hale getirdi.

İÇ VE DIŞ POLİTİKADA ÇAKILDI

Başkan Biden'ın Afganistan'dan çekilme kararı anketlerde kendisine pahalıya maal olurken, öte yandan Biden, iç meselelerde kasırga, sel gibi doğa olaylarının vatandaşların hayatını yaşanmaz hale getirmesine de çözüm bulamadı. Kasırga, sel gibi doğa olaylarının New York, Louisiana eyaletleri başta olmak üzere birçok eyalette sert bir şekilde etki etmesi sonucu, o eyaletlerde yaşam durma noktasına geldi. Beyaz Saray'ın oluşan zararlar sonrası hayatı tekrar yaşanabilir hale getirmesini uman bölge vatandaşları, henüz bir onarma veya çözüm ile karşılaşmadı.

GÜNLERDİR HAYATIN NORMALE DÖNMESİNİ BEKLİYORLAR

Kasırga ve selin vurduğu ve neredeyse hayatı felç ettiği eyaletlerden olan New York yerel yönetimlerin desteği ile yaşananları atlatmaya çalışırken Louisiana eyaletinde hayat henüz normale dönmedi. Günlerdir elektrik ve su bekleyen vatandaşlar henüz asgari hayat şartlarına erişebilmiş değiller. Başkan Biden'dan çözüm üretmesini bekleyen eyalet vatandaşları sigorta şirketlerinin de bir an önce zararlara ilişkin ödeme yapması noktasında çağrıda bulundu. Vatandaşların bu çağrısına ABD Başkanı Biden da katılarak, sigorta şirketlerini ödemeleri yapması noktasında telkin etti. Öte yandan Başkan Biden, zarar görenlere destek sözü verdi ancak bu çözüm bekleyen milyonlarca insanı tatmin etmedi.

ONLARCA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

100 den fazla kişinin yaşanan felaketler nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi. Çok sayıda kişi ise yaralandı. Binlerce ev ve işyeri sular altında kaldı.

MARKETLERE VE BENZİN İSTASYONLARINA AKIN

Her kriz ve felakette olduğu gibi kıtlık endişesi yaşayan ABD'liler marketlere akın etti. Benzin istasyonlarında ise kilometrelerce kuyruk oluştu.

EKONOMİK REFAH DÜŞTÜ

Yaşanan felaketler nedeniyle marketlere ve benzin istasyonlarına akın eden vatandaşlar zam süprizi ile karşılaştı. Benzin fiyatlarına 6 sent kadar zam gelirken, temel gıdalarda bu zamların oldukça fazla olduğu görüldü. 10 dolar olan sıvı yağ 19 dolara kadar ulaştı. Öte yandan yaşanan krizi fırsat bilen bazı vatandaşlar hasar gören ev ve işyerlerini yağmaladı.

AKŞAM - Akşam Washington Temsilcisi Yavuz Atalay

Etiketler : ABD AFGANİSTAN TALİBAN ABD ASKERİ BİDEN
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