ABD Yunanistan'ı bağımlı hale getiriyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunan Donanması yüzey filosunu yükseltmek için bir çaba sarf ederken, Yunanistan ile fırkateyn inşası ve modernizasyonu için bir çift potansiyel anlaşmayı onayladı.

Yunanistan'ın bu kapsamda 4 adet Hydra sınıfı MEKO 200 fırkateynlerini yükseltmesi bekleniyor.

ABD, kendisi de ana hatlarıyla belirttiği üzere Yunanistan'ın sanayi üssünü geliştirerek Amerika ile ortak çalışırlığı artırabilmek istiyor.

ABD, Yunanistan'ın fırkateynlerini modernize etmek için 2,5 milyar dolarlık anlaşma imzalarken 4 yeni fırkateyn için de 6,9 milyar dolarlık anlaşmaların imzalandığını Kongre'nin bilgisine sundu.

Defence News Yunanistan'ın resmi olarak ABD'ye ihtiyaçlarını ana hatlarıyla belirten bir talep mektubu ilettiğini söyledi.