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21 Temmuz 2020 Salı 07:37:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2020 Salı 07:37:00

ABD yönetiminden Esed rejiminin parlamento seçimlerine tepki

Kaynak: AA

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagusi "Esed'in Baas Partisi hükümete geldiğinden bu yana Suriye'de hiçbir özgür ve adil seçim yapılmamıştır, bu yıl da istisna değildir." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de Esed rejiminin düzenlediği parlamento seçimlerine, "Esed'in Baas Partisi hükümete geldiğinden bu yana Suriye'de hiçbir özgür ve adil seçim yapılmamıştır, bu yıl da istisna değildir." sözleriyle tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus yaptığı yazılı açıklamada, Esed rejiminin, iç savaşın devam ettiği süreçte pazar günü, 3. kez düzenlediği parlamento seçimlerini "sözde seçimler" olarak nitelendirerek, "Esed, şaibeli bu seçimi, sözde batının oyununa karşı bir başarı gibi sunmanın peşinde." ifadesini kullandı.

Söz konusu seçimlerde, Suriye halkının gerçek bir seçeneğinin olmadığının ve seçimlerin özgürce yapılmadığının altını çizen Ortagus, "Esed'in Baas Partisi hükümete geldiğinden bu yana Suriye'de hiçbir özgür ve adil seçim yapılmamıştır, bu yıl da istisna değildir. Seçim görevlilerinin hali hazırda Baas Partisi adaylarının işaretlendiği seçim pusulalarını halka dağıttığına dair elimizde güvenilir bilgiler var. Halkın baskı altında sandığa gittiği ve seçmen mahremiyetinin sağlanmadığına dair de yaygın bilgiler var." yorumunda bulundu.

Şu anda Suriye'nin dışında bulunan Suriyeli sayısının ülkenin eski nüfusunun neredeyse dörtte birine tekabül ettiğinin altını çizen Ortagus, bu kişilere de oy kullanma hakkı verilmediğine işaret etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı çerçevesinde Suriye'deki seçimlerin "özgür ve adil" ayrıca da "BM'nin gözetimi altında, diasporadakiler de dahil tüm Suriyelilerin katılımıyla" yapılması gerektiğini vurgulayan Ortagus, "Esed rejimi ve hükümeti bu şartlara izin verip, bunlara uyana kadar, uluslararası toplum bu şaibeli seçimleri, rejimin kendisine yönelik yanlış bir meşruiyet kurma ve BMGK'nın 2254 sayılı kararının gerektirdiği siyasi süreci önleme çabası olarak görmeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

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