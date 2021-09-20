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ABD yönetimi tüm yabancı ülke vatandaşlarına aşı zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor
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20 Eylül 2021 Pazartesi 18:11:00 - Güncelleme:20 Eylül 2021 Pazartesi 18:12:00

ABD yönetimi tüm yabancı ülke vatandaşlarına aşı zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor

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ABD yönetiminin, ülkeye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı zorunluluğu getireceği belirtildi.

Amerikan basınına konuşan üst düzey yetkililer, Biden yönetiminin, uluslararası seyahatte Kovid-19 önlemlerine ilişkin bugün yeni politikalarını açıklayacağını bildirdi.

Yetkililer, Biden yönetiminin, ABD'ye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına Kovid-19'a karşı tam aşılı olma zorunluluğu getireceğini kaydetti.

Şu anda tüm uluslararası uçuşlarda ülkeye giriş için PCR testi isteyen ABD yönetiminin, söz konusu seyahat düzenlemesine ilişkin duyuruyu bugün ilerleyen saatlerde yapması bekleniyor.

SEYAHAT KISITLAMALARININ GEVŞETİLECEĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Öte yandan ABD'nin, Şengen ülkeleri ve İngiltere'ye Kovid-19 salgını nedeniyle uyguladığı seyahat kısıtlamasını kasım ayından itibaren gevşeteceği iddia edildi.

Amerikan basınının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Biden yönetimi, Mart 2020'den bu yana Şengen üyesi ülkeler ile İngiltere'ye uygulanan seyahat kısıtlamalarını gevşetmeye hazırlanıyor.

Kaynaklar, ABD'nin, tam aşılı kişileri kasım ayından itibaren söz konusu kısıtlamaya tabi tutmayacağını kaydetti.

Biden yönetiminin, söz konusu planın duyurusunu bugün ilerleyen saatlerde yapması bekleniyor.

Trump, Mart 2020'de Şengen bölgesinde yer alan Avrupa ülkelerinin yanı sıra İngiltere, İrlanda ve Brezilya'dan ABD'ye seyahat eden yabancı ülke vatandaşlarına getirilen seyahat yasağının 26 Ocak'ta kalkacağını açıklamıştı.

Biden yönetimi ise 20 Ocak'ta göreve geldikten sonra söz konusu kısıtlamaların devam edeceğini duyurmuştu.

Etiketler : Amerikan basını Biden yönetimi abd
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