  • Bist 100
    99.735
  • Dolar
    5,6513
  • Euro
    6,3808
  • Altın
    251,4064
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
OPEC petrol üretimini kısma kararını 9 ay daha uzattı OPEC petrol üretimini kısma kararını 9 ay daha uzattı
ABD yönetimi İran'ın uranyum stok limitini aşmasına sert tepki gösterdi ABD yönetimi İran'ın uranyum stok limitini aşmasına sert tepki gösterdi
Ses yalıtımına servet ödediler Ses yalıtımına servet ödediler
Anne kızın alışveriş keyfi Anne kızın alışveriş keyfi
Oltasına şeytan takıldı Oltasına şeytan takıldı
Ölü mektupları servet kazandırıyor Ölü mektupları servet kazandırıyor
Yaz ortasında dolu şoku Yaz ortasında dolu şoku
Reflüye iyi gelen kürler  Reflüye iyi gelen kürler 
Yatırımcıya destek güvencesi Yatırımcıya destek güvencesi
Japonya'yla partiler arası diyalog Japonya'yla partiler arası diyalog
Rusya S-500 üretimine başladı Rusya S-500 üretimine başladı
5 provokatör kıskıvrak 5 provokatör kıskıvrak
Hücum botlarına milli uydu Hücum botlarına milli uydu
Başörtülü kadına çirkin saldırı Başörtülü kadına çirkin saldırı
Sonunda çıkıyor Sonunda çıkıyor
Mekan sahibine gazeteci tepkisi Mekan sahibine gazeteci tepkisi
Serenay 28 yaşında Serenay 28 yaşında
Soyadını değiştirdi fotoğraflara kıyamadı Soyadını değiştirdi fotoğraflara kıyamadı
Aceleye gerek yok Aceleye gerek yok
Patrona domuz bağlı işkence Patrona domuz bağlı işkence
Yeni rekorun ayak sesleri Yeni rekorun ayak sesleri
Sigortasız işçiye emeklilik hakkı Sigortasız işçiye emeklilik hakkı
Kriz lobisinin hesapları bozuldu Kriz lobisinin hesapları bozuldu
New York Times makalesinde Trump'ın İran politikasına eleştiri New York Times makalesinde Trump'ın İran politikasına eleştiri

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Temmuz 2019 02:43 | Salı

ABD yönetimi İran'ın uranyum stok limitini aşmasına sert tepki gösterdi

Beyaz Saray, "ABD ve müttefikleri İran'ın nükleer silah edinmesine asla izin vermeyecektir." açıklamasında bulundu.

ABD yönetimi, zenginleştirilmiş uranyum limitini nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok limitinin üstüne çıkardığını duyuran İran'a sert tepki gösterdi.

Beyaz Saray ile ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stok limitini aştığını duyurmasının ardından ayrı ayrı açıklamalarla kararı kınadı.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden yapılan açıklamada, İran'ın herhangi bir düzeyde uranyum zenginleştirmesine izin verilmesinin büyük bir hata olduğu kaydedilerek, Tahran'ın anlaşmadan önce de anlaşma koşullarını ihlal ettiği öne sürüldü.

"İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğiz"

Açıklamada, "İran için zenginleştirmenin olmadığı nükleer silahların yayılmasını önleme standartlarına geri dönmemiz gerekiyor. ABD ve müttefikleri İran'ın nükleer silah edinmesine asla izin vermeyecektir." değerlendirmesi yapıldı.

İran'a karşı "maksimum baskı" kampanyasının devam edeceği vurgulanan açıklamada, "İran rejimi nükleer emellerinden vazgeçmeli." ifadesine yer verildi.

Öte yandan yazılı bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da İran'a uranyum stok limitini aşmama çağrısı yaptı.

İran'ı "bölgesel anlamda teröre sponsor olmakla" suçlayan Pompeo, "Hiçbir nükleer anlaşma, İran rejimine hiçbir seviyede uranyum zenginleştirme imkanı tanımamalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Pompeo'dan "uranyum zenginleştirmesine karşıyız" vurgusu

2006 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) alınan kararlara atıf yapan Pompeo, uranyum zenginleştirmesiyle ilgili söz konusu kararların halen geçerli olduğunu belirtti.

"Trump yönetimi, uluslararası topluma, İran için zenginleştirmenin olmadığı nükleer silahların yayılmasını önleme standartlarının yeniden uygulanması çağrısında bulunuyor." ifadesini kullanan Pompeo, nükleer silahlara sahip bir İran'ın bölge ve tüm dünya için büyük bir tehdit olacağını savundu.

"ABD, müzakere yapmaya hazır"

Pompeo, "ABD, İran'ın uluslararası barış ve güvenliğe oluşturduğu tehdidi çözmek için bu ülkeyle yeni ve kapsamlı bir anlaşma müzakeresi yapmaya hazırdır." yorumunu yaptı.

İran yönetimi, zenginleştirilmiş uranyum limitini nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok limitinin üstüne çıkardığını duyurmuştu.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın haberine göre, Tahran yönetimi yüzde 3,67 zenginleştirilmiş uranyum seviyesini nükleer anlaşmada belirlenen 300 kilogram stok limitinin üstüne çıkardı.

AA

"Türkiye ve Çin ortak gelecek vizyonu paylaşıyor"
NYT'de Trump'ın İran politikasına eleştiri
İzmir Aliağa'da gemi yangını kontrol altına alındı
BM'de YPG/PKK skandalı
İspanya-Vatikan arasında 'diktatör Franco' krizi
Çorum'daki korkunç cinayette 3 tutuklama
'KKTC Hükümetine ve halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz'
FSM Köprüsü'ndeki çalışmaya trafik önlemi
Kadın kıyafetiyle hırsızlık girişimi
'Balyoz darbe planı davası' hakimi Diken'e FETÖ'den 13 yıl 4 ay hapis cezası
Hadrianaupolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı
Hong Kong'daki protestocular Meclis binasını bastı
Güvenlik Uzmanı Caşın'dan önemli 'Libya' açıklaması: Hafter'in amacı...
Plajda hanımını döven kocaya görgü tanıklarından meydan dayağı
Siirt'te 112'ye yapılan çağrılar bu kadarına da "pes" dedirtti
Tepe taklak olan dolar nereye gidiyor?
Ergenekon davasında karar
Putin'den sonra şimdi de o ismin ayı ile fotoğrafı ortaya çıktı
Son dakika... İran medyası dünyaya duyurdu! Nükleerde kritik sınır aşıldı
Diagne'den çok konuşulacak açıklamalar
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ