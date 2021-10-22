ABD, Çin'e karşı Tayvan'ın yanında!

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22 Ekim 2021 Cuma 20:00:00 - Güncelleme:22 Ekim 2021 Cuma 20:09:00

ABD yineledi: Tayvan'ın savunmasına yardım edeceğiz

Kaynak: AA

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Tek Çin" politikasına bağlı olduklarını ancak Tayvan'ın kendini savunmasına yardım edeceklerini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Tek Çin" politikasına bağlı olduklarını ancak Tayvan'ın kendini savunmasına yardım edeceklerini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklama yaptı.

ABD'nin Çin politikası ve "Tayvan'a bir saldırı olursa bu ülkeyi savunup savunmayacakları" sorulan Austin, Çin'in tutumunun, kural temelli uluslararası düzeni zorladığını; giderek daha fazla ülkenin bu düzenin sağlanması amacıyla Hint-Pasifik bölgesinde ABD ile çalışmaya başladığını söyledi.

"Tek Çin politikamıza bağlıyız"

ABD'li Bakan Austin, Çin ile Tayvan arasında çatışma olmasını kimsenin istemeyeceğini belirterek "Tek Çin politikamıza bağlıyız." dedi.

Austin, "Daha önceki birçok Amerikan yönetimleri gibi Tayvan'ın kendisini savunması için gereken kabiliyetlerine yardım sağlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Biden: Çin saldırırsa Tayvan'ı savunacağız

Lloyd Austin, Tayvan'a yönelik olası bir saldırıda nasıl davranacaklarına ilişkin farazi soruları yanıtlamayacağını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden da dün CNN televizyonuna yaptığı açıklamada bir Çin saldırısı durumunda Tayvan'ı savunacaklarını söylemişti.

Etiketler : ABD çin tayvan Lloyd austin
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