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07 Ocak 2023 Cumartesi 09:45:00 - Güncelleme:07 Ocak 2023 Cumartesi 09:45:00

ABD yeni yardım paketiyle Ukrayna'da savaşın dinamiklerini değiştirmeyi hedefliyor

Kaynak: AA

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Pentagon Müsteşar Yardımcısı Laura Cooper, Ukrayna'ya verilecek tank avcısı Bradley piyade muharebe aracı, TOW tanksavar füzelerinin de dahil olduğu yeni askeri yardımla, Ukrayna'da savaşın dinamiklerini değiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ukrayna'ya 3 milyar 75 milyon dolarlık askeri yardım yapacaklarını duyurmasının ardından Pentagon, verilecek silah ve mühimmatın detaylarını paylaştı.

Pentagon'un açıklamasına göre, ABD ordusunun envanterinden, tank avcısı olarak bilinen 50 zırhlı Bradley piyade muharebe aracı, bu araçlar için 500 TOW tanksavar füzesi ve 250 bin 25 mm mermi verilecek.

Bunların yanı sıra pakette şu silah ve ekipmanlar yer aldı:

"100 adet M113 zırhlı personel taşıyıcı; 55 mayına dayanıklı pusu korumalı araç (MRAP), 138 yüksek performanslı çok amaçlı tekerlekli araç, 18 adet 155 mm kundağı motorlu obüs, 18 mühimmat taşıma aracı, 70 bin 155 mm top mermisi, 500 hassas güdümlü 155 mm top mermisi; bin 200 adet 155 mm uzaktan zırh delici mayın (RAAM) sistemleri mühimmatı, 36 adet 105 mm çekili obüs ve 95 bin adet 105 mm top mermisi, 10 bin adet 120 mm havan mermisi; HIMARS sistemleri için ek mühimmat, hava savunması sistemleri için RIM-7 füzeleri, 4 bin Zuni uçak roketi, yaklaşık 2 bin zırh delici roket; keskin nişancı tüfekleri, makineli tüfekler, el bombası fırlatıcıları ve hafif silahlar için mühimmat ile gece görüş cihazları."

Yeni yardım paketine ilişkin açıklama yapan Pentagon'un Rusya, Ukrayna ve Avrasya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Cooper, "Ukrayna'daki savaş şu anda kritik bir noktada ve Ukraynalıların Rus saldırılarına direnmeye devam etmelerine yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." dedi.

Cooper, yeni yardım paketinin ABD'nin şimdiye kadar verdiği en büyük paket olduğunu belirterek, bunun Ukrayna'ya olan bağlılıklarını gösterdiğini söyledi.

ABD'nin öncekilerden farklı olarak hava savunma ve top sistemleri yerine bu pakette Bradley araçları ve anti tank füzeleri vermesi, Ukrayna ordusunun bir kara operasyonuna hazırlandığı sorularını gündeme getirdi.

Bu sorulara yanıt veren Cooper, "Bu zırhlı araçları vermenin tam zamanı olduğuna dair bir anlayış olduğunu görüyoruz. Ukrayna'nın savaşta dinamikleri değiştirmek için bu kabiliyetin avantajlarını kullanmasının tam zamanı." diye konuştu.

Savaştaki dinamikleri değiştirmekten ne kastettiği sorusuna ise Cooper, bir hedefe topçu atışı yapmanın yanı sıra o alanda manevra yaparak Rusların elindeki toprakları geri almayı kastettiği ve Bradley araçlarının Rusların en güçlü zırhlılarına bile dayanacak bir araç olduğu yanıtını verdi.

Cooper, Ukrayna'nın önümüzdeki günlerde savaş sahasında nasıl hareket edeceği konusuna girmekten kaçındı ancak Ukrayna ordusuna, ilerleme kaydedebilecek ve Rusya'nın aldığı Ukrayna topraklarını geri alacak şekilde yardım etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Müsteşar Yardımcısı, ABD'nin neden hala Ukrayna ordusuna tank vermediği sorularını ise tankların bakım ve idameleriyle ilgili gerekçeleri öne sürerek geçiştirdi.

Cooper, Rusya'nın tek taraflı ateş ilanına rağmen Ukrayna'da çatışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Etiketler : abd rusya ukrayna savaş yardım
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