ABD yapımı 7 Abrams tankı askerlerin eğitimi için Polonya'da

Błaszczak, Twitter hesabında, Polonyalı askerlerin eğitim göreceği Abrams tanklarının ülkede olduğunu duyurarak, Polonya'nın ABD'den sipariş ettiği 250 tankın ilk partisi geldiğinde bu araçları kullanmaya hazır olacaklarını paylaştı.

Polonya Savunma Bakanı, "Polonya, tehdit edici bir durumda, saldırganı caydıracak modern ve güçlü bir kuvvete sahip olacak" ifadesini kullandı.

Błaszczak, geçen hafta devlet yayın kuruluşu Telewizja Polska'ya verdiği demeçte, Polonya hükümetinin "Polonya ordusunun savunma kabiliyetlerini önemli ölçüde güçlendirecek" bir anlaşmayla "ABD ile 116 adet kullanılmış Abrams tankının satın alınmasına ilişkin bir sözleşme üzerinde anlaştığını" duyurmuştu.

Polonya nisan ayında da ABD'den 250 yeni Abrams tankı satın almak üzere 4,74 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamış, yetkililer bu anlaşmayı ülkenin savunmasını güçlendirmek için önemli bir adım olarak nitelendirmişti.