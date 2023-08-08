ABD: Wagner Nijer'deki istikrarsızlıktan faydalanıyor

BBC'nin Focus on Africa programına açıklamalarda bulunan Blinken, Nijer'deki darbeye Rusya ya da Wagner'in önayak olduğunu düşünmediklerini ifade etti.

Wagner'in Sahel'in bazı kesimlerinde "kendini göstermesinden" endişe duyduklarını belirten Blinken, "Bence Nijer'de yaşananlar Rusya ya da Wagner tarafından başlatılmadı ama onlar bundan faydalanmaya çalıştılar." dedi.

Blinken, Wagner'in gittiği her yerde "ölümü ve yıkımı beraberinde getirdiğini" savunarak, bulundukları yerlerde güvensizliğin arttığını dile getirdi.

ABD'de temmuz sonundan beri vekaleten Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürüten ve aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı olan Victoria Nuland, dün Nijer'i ziyaret ederek bazı cunta yetkilileriyle bir araya gelmişti.

Nuland, temaslarda Rus güvenlik şirketi "Wagner tehdidini" de gündeme getirdiğini belirterek görüşmelerde askeri yetkililerin, Wagner'in kendi egemenliklerine yönelik oluşturabileceği riskleri "çok iyi anladıklarını" hissettiğini ifade etmişti.

ABD HENÜZ "DARBE" DEMEDİ



ABD, Nijer'deki gelişmeleri henüz "darbe" şeklinde nitelemiyor. Darbe nitelemesi yapılırsa yasal olarak ABD'nin Nijer hükümetine yaptığı yardımları kesmesi gerekiyor.

Dışişleri Bakanı Blinken, 4 Ağustos'ta Nijer'e yapılan bir dizi yardımın durdurulduğunu duyurmuştu. ABD'li yetkililer Nijer'de diplomasi kapısının daralsa da hala açık olduğunu belirterek, anayasal düzene dönülmesi çağrısında bulunmaya devam ediyor.

NİJER'DEKİ DARBE



Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükumetinin başına geçmişti.