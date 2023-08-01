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01 Ağustos 2023 Salı 20:16:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2023 Salı 20:16:00

ABD: Wagner, NATO'ya yönelik bir tehdit oluşturmuyor

Kaynak: AA

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ABD, Rus özel güvenlik şirketi Wagner grubunun Polonya veya NATO müttefiklerinden herhangi birine yönelik tehdit oluşturduğuna dair bir işaret olmadığını bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, çevrim içi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kirby'e Rus özel güvenlik şirketi Wagner grubuna ait paralı askerin Belarus'taki varlığı ve Polonya ve Litvanya'dan bu kapsamda gelen uyarılarla ilgili soru yöneltildi.

Wagner birliklerinin nerede oldukları hakkında bilgi verecek konumda olmadıklarını söyleyen Kirby, bazılarının "istikrarsızlık ve güvensizlik" yaratmaya devam etmek üzere Afrika'da, bir kısmının da hala Ukrayna'da olduğuna inandıklarını kaydetti.

Kirby, diğer yandan Wagner'in Ukrayna'daki çatışmalarda herhangi bir etkisinin olmadığının görüldüğünü belirterek bazı mensuplarının da Belarus'a gittiğine inandıklarını ifade etti.

Wagner'in Polonya veya NATO müttefiklerinden herhangi birine yönelik belirli bir tehdit oluşturduğunun farkında olmadıklarını söyleyen Kirby, bu kapsamdaki gelişmeleri yakından takip ettikleri mesajını verdi.

John Kirby, NATO Anlaşması'nın bir üyeye yapılan saldırıyı tüm üyelere yapılmış sayan ve ortak savunma öngören 5'inci maddesine ve ABD Başkanı Joe Biden'ın dediği gibi NATO topraklarının her karışını savunmaya bağlılıklarını vurgulayarak "Ancak yine de Wagner'in ittifak için böyle bir tehdit oluşturduğuna dair hiçbir işaret yok." dedi.

HAİTİ'DE KAÇIRILAN ABD VATANDAŞI

Kirby, Haiti'de kaçırılan Alix Dorsainvil ve çocuğunun durumuyla ilgili Başkan Joe Biden'ın bu konuda bilgilendirildiğini ve serbest bırakılmaları için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

MOĞOLİSTAN BAŞBAKANI'NIN ZİYARETİ

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yarın Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrain Oyun-Erdene ile yapacağı görüşmeye ilişkin ise Çin'in bölgede neden olduğu zorluklar ile kritik minerallerin yanı sıra bir dizi konuyu masaya yatıracaklarını aktardı.

Etiketler : abd wagner rusya nato
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