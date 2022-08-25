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25 Ağustos 2022 Perşembe 19:50:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2022 Perşembe 19:52:00

ABD vize randevularını kabul edecek! Bakan Çavuşoğlu devreye girmişti

Kaynak: AA

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de ABD vizesine başvuran vatandaşların uzun süreler bekletilmesinin iki ülke ilişkilerine zarar vermesini istemediklerini ve vize kapasitesini artırmak için yenilikçi yollar aramayı sürdüreceklerini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD ve bazı Batılı ülkelerin, Türkiye'deki birçok vize başvuru sahibinin randevularının bekleme süresini çok uzun tutmasında "kasıt gördüklerini" belirterek, bu konularda gerekli uyarıların yapılacağını belirtmesine ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 salgınının tüm dünyada ABD vize süreçleri konusunda gecikmelere yol açtığını dile getiren yetkili, Türkiye'de de diğer ülkeler ile eşit düzeyde vize sürelerini bir an önce azaltmak için çalıştıklarını kaydetti.

Yetkili, "ABD, Türkiye'den ziyaretçileri memnuniyetle karşılıyor ve Türk ziyaretçilerin sayısının her yıl artmasını görmekten mutluluk duyuyoruz. Artan vize taleplerini karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

ANKARA'DAKİ ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ EYLÜLDEN SONRA VİZE RANDEVULARINI KABUL EDECEK

Vize süreçlerinde bekleme sürelerinin tüm dünyada azaltılması adına 2021'den bu yana çalışma yürüttüklerine işaret eden yetkili, bazı vize kategorilerinde mülakat gerekliliğini kaldırdıklarını da söyledi.

Yetkili, "Ankara'da eylül başında yeni büyükelçilik binamızın açılmasıyla, başkentte de rutin göçmen olmayan vize randevularını sürdüreceğiz. Başvuru yapan kişiler, internet sitemizdeki vize bekleme sürelerini takip etmelidir, kapasitemizi artırdıkça bu süreleri güncelliyoruz. Vize randevusu olan kişiler, daha yakın bir tarihte boşluk varsa randevularını öne çekebilir." dedi.

Çavuşoğlu'nun bu konudaki açıklamalarına da değinen yetkili, şunları kaydetti:

"Bu konunun, ikili ilişkilerimizde rahatsız edici bir şey olmasını arzu etmeyiz. Bakan Çavuşoğlu'nun bu konunun Türkiye için bir hayal kırıklığı olduğuna ilişkin endişelerini kabul ediyoruz. Türkiye'deki misyonumuz gecikmeleri azaltmak için var gücüyle çalışıyor. Ankara'daki yeni binamızın vize süreçlerine ilişkin kapasitemizi artıracak olmasından memnunuz. Türkiye'den ABD'ye yönelik vize taleplerini karşılamak için yenilikçi yollar aramayı sürdüreceğiz."

BAKAN ÇAVUŞOĞLU NE DEMİŞTİ?

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 23 Ağustos'ta Haber Global'de katıldığı programda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Türk vatandaşlarına ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden vize almalarının zorlaştırıldığına ilişkin soruya Çavuşoğlu, "Maalesef ABD ve bazı Batı ülkeleri, AB ve AB üyesi olmayan Batı ülkeleri vatandaşlarımıza randevu süresini 1 yıl sonraya, 6 ay, 7 ay, 8 ay sonraya veriyorlar. Aynı şekilde ret oranını da yükselttiler. Şimdi bu, planlı ve kasıtlı." yanıtını vermişti.

Çavuşoğlu, söz konusu ülkelerin büyükelçiliklerinin yerel personeli artırabileceğini ya da çalıştıkları vize şirketlerinden takviye personel alabileceklerini belirterek "İsteseler çok rahat çözerler. Burada kasıt var. Kesinlikle kasıt var. Biz bunu görüyoruz ve eylülün başında arkadaşlarımız, bakan yardımcılarımız çağıracaklar, zaten bazılarıyla da görüştüler ABD'li ve diğerleriyle. Yani bu çok kolay çözülecek bir konu." demişti.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Kovid-19
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