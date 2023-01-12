VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Varank: Her alanda internet kullanımının artması ek tedbirlerin alınmasını zaruri bir hale get...
İhracatçı, İhracatı Geliştirme AŞ kefaletiyle 13 milyar liralık kredi kullandı
Bakan Bozdağ açıkladı... Kiracı ve ev sahipleri dikkat!
Türkmenistan'da yeniden "tek meclisli parlamento sistemi" görüşülüyor
Toplam ciro endeksi Kasım 2022'de yıllık bazda yüzde 99,7 arttı
Perakende satış hacmi kasımda yıllık bazda yüzde 12,1 arttı
Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta heyecanı yaşanacak
İhracat ve ithalat birim değer endeksleri Kasım 2022'de yükseldi
Rekabet Kurulu'ndan özel okullara soruşturma
Türkiye-Katar 5. Askeri Yüksek Komite toplantısı Doha'da yapıldı
Borsa güne yükselişle başladı
OHAL Komisyonu çalışmalarını tamamladı
Brezilya Devlet Başkanı Lula'dan, Bolsonaro'ya "seçim yenilgisini kabullenmiyor" eleştirisi
Bursa'da kereste imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Konsere özel hazırlık
Sağlık sorunları olabiliyor
ABD'nin Guantanamo hapishanesi, kuruluşunun 21. yılında yine tepkilere neden oldu
Kıvanç'la anlaştık
Setleri özlemişim
Korkusunu yendi, köpek sahiplenecek
Yarışma için kampa girdi
ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı
Memur ve emekli maaş artışlarını içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Ankara'daki trafik kazasında 21 kişi yaralandı
12 Ocak 2023 Perşembe 07:49:00 - Güncelleme:12 Ocak 2023 Perşembe 07:49:00

ABD ve Japonya'dan dörtlü bakanlar toplantısında Çin'e kritik mesaj: Tüm gücümüzle karşılık vereceğiz

Kaynak: AA

ABONE OL

Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya, Çin'i açık açık tehdit etti. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, tartışmalı Senkaku Adaları dahil Japonya'ya yönelik her türlü saldırıya, nükleer silah dahil tüm askeri güçleriyle karşılık vereceklerini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya, Çin'e karşı müttefik olduklarını bir kez daha duyurdu.

Çin'e karşı pozisyon almak için yeni adımları konuşmak üzere ABD ile Japonya'nın dışişleri ve savunma bakanları, Washington'da Güvenlik İstişare Komitesi Toplantısı'nda bir araya geldi.

Dört bakan, Çin'e karşı "genişletilmiş caydırıcılık" konusunu ele aldıkları toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD Savunma Bakanı Austin, tarihi bir karar alarak ABD'nin Japonya'daki askeri konuşlanmasını optimize edeceklerini söyledi.

Austin, ABD'nin Okinawa'daki 12. Topçu Alayının yeniden organize edilerek 12. Deniz Piyadeleri Kıyı Alayına dönüştürüleceğini söyledi.

Bu dönüştürme sürecinin 2025'e kadar süreceğini anlatan Austin, bu alayın ABD ordusunun yeni kuvvet konsepti çerçevesinde oluşturulacağını ve ileri teknoloji istihbarat, gözlem, keşif ve uzun menzilli gemi savar sistemleri ile donatılacağını söyledi.

Çin'in ABD için yakın rakip ve zorlu bir sınama olduğuna işaret eden Austin, "Japonya ve ABD, Çin'in istikrarı bozan eylemleri konusunda ortak endişeler taşıyor. ABD'nin Japonya'yı nükleer de dahil olmak üzere tüm yeteneklerle savunma kararlılığını yeniden teyit etmek ve karşılıklı güvenlik anlaşmasının beşinci maddesinin Senkaku Adaları için geçerli olduğunun altını çizmek istiyorum." ifadesini kullandı.

TAYVAN'IN OLASI İŞGALİ

Çin'in Tayvan'ı işgalinin yakın olup olmadığına ilişkin bir soruya yanıt veren Austin, Çin ile iletişim kanallarını açık tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Bakan Austin, Çin'in Tayvan çevresinde hava ve deniz hareketliliğini arttırarak bölgede yeni bir normal oluşturmaya çalıştığını ancak Tayvan'ın işgalinin yakın olduğunu söyleyemeyeceğini dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Atony Blinken da "Bugün, Ortak Müttefik Komuta ve Kontrol Merkezi, istihbarat, gözetleme ve keşif, tesislerin ortak kullanımı, ikili tatbikatlar dahil olmak üzere koordinasyonumuzu derinleştirmenin yollarını ele aldık." dedi.

Kuzey Kore, Çin ve Rusya'nın bölgedeki statükoyu değiştirmeyi hedeflediğini belirten Blinken, Rusya-Ukrayna savaşının da pasifik bölgesindeki statükoya yansımalarının olduğunu dile getirdi.

ABD'li bakan aynı zamanda büyük güçler arasında iletişim kanallarını açık olmasının önemine vurgu yaptı.

Blinken önümüzdeki haftalarda Çin'e seyahat edeceğini ve Pekin ile yanlış hesaplamaları önlemek için iletişim kanallarını açık tutulmasını konuşacaklarını ifade etti.

JAPON BAKAN ÇİN'E YÜKLENDİ

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ise "Japonya ve ABD, Çin'in Doğu Çin Denizi'ndeki statükoyu değiştirme girişimlerine ve Japonya'nın Senkaku Adaları'ndaki uzun yıllara dayanan hakimiyetini baltalamaya çalışan davranışlarına karşı çıkmaya devam edecek." diye konuştu.

Japon bakan, Çin'in kendileri için "benzersiz bir stratejik sınama" olduğuna işaret ederek, Pekin'in kendi menfaatlerine hizmet edecek bir uluslararası düzen kurma çabasının kendilerini derinden endişelendirdiğini kaydetti.

Tayvan'a yönelik yaklaşımlarının değişmediğini anlatan Yoşimasa, Çin'in adaya müdahalesine karşı olduklarını söyledi.

Yoşimasa, ayrıca ABD'nin Okinawa'daki askeri varlığını yeniden organize etme kararından memnuniyet duyduklarını belirtti.

TARTIŞMALI TAKIMADALAR 5 ADA VE 3 KAYALIKTAN OLUŞUYOR

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in ise iç bölge olarak hak iddia ettiği ve üzerinde kimsenin yaşamadığı adacıklar, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

1955'te imzalanan ABD-Japonya Güvenlik Anlaşmasının 5. Maddesi kapsamında ABD Japonya'yı her türlü saldırı konusunda savunmayı taahhüt ediyor.

Gün içinde AA muhabirine konuşan ABD'li yetkili, bu anlaşmanın kapsamının Japon uzay araçlarını da kapsayacak şekilde genişletileceğini belirtmişti

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri ABD-Japonya Güvenlik Anlaşması
Sahte olduğu ortaya çıktı

Sahte olduğu ortaya çıktı
Başarı saygıyı getirdi

Başarı saygıyı getirdi
Antalya çıkarması

Antalya çıkarması
Estetik açıklaması

Estetik açıklaması
Güzelliğini annesinden almış

Güzelliğini annesinden almış
Fuat rolünün karakterini sevmiş

Fuat rolünün karakterini sevmiş
14 Şubat'ta 700 bin TL'lik sahnelere dönüş

14 Şubat'ta 700 bin TL'lik sahnelere dönüş
Ailece kar tatili

Ailece kar tatili
Siyah beyaz ilgi

Siyah beyaz ilgi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX