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06 Aralık 2023 Çarşamba 13:17:00 - Güncelleme:06 Aralık 2023 Çarşamba 13:17:00

ABD ve İsveç arasında savunma işbirliği

Kaynak: AA

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ABD ve İsveç, Savunma İşbirliği Anlaşması imzaladı. İmzalanan anlaşmayla ABD kuvvetlerinin İsveç'te konuşlanması için hukuki statü, askeri ekipmanın gönderilmesi, vergi ve gümrük gibi düzenlemeler belirlendi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, ABD'nin başkenti Washington'da Savunma İşbirliği Anlaşması imzaladı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamaya göre Austin ve Jonson, Pentagon'da bir araya gelerek güvenlik ve savunma konularını ele aldı.

ABD ile İsveç arasındaki ilk Savunma İşbirliği Anlaşması'nı imzalayan iki bakan, İsveç ve ABD arasındaki çalışma ortaklığını güçlendirme ve genişletme konusunda mutabık kaldı.

Austin ve Jonson, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesinin önemine işaret ederken ABD'li Bakan, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin bir an önce tamamlanması konusundaki desteğini dile getirdi.

İmzalanan anlaşmayla ABD kuvvetlerinin İsveç'te konuşlanması için hukuki statü, askeri ekipmanın gönderilmesi, vergi ve gümrük gibi düzenlemeler belirlendi.

Etiketler : abd isveç savunma
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