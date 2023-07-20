VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişleri Bakanlığı, KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı
Bedelli askerlik ücreti 122 bin 351 TL oldu
MSB: Bir haftada 35 terörist etkisiz hale getirildi
Yatırım gurusu Marc Faber, Türkiye'ye ilişkin iyimser
AB dışişleri bakanları Türkiye'yi de içeren konuları görüşmek üzere toplandı
Türkiye ile BAE uzay ve yapay zeka alanında da işbirliğine gidecek
20 Temmuz 2023 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2023 Perşembe 09:00:00

ABD ve İsrail'den iklim dostu tarım için 70 milyon dolarlık yatırım

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD ve İsrail, Orta Doğu ve Afrika'da yeni teknolojiler kullanarak iklim dostu tarımı desteklemek için 70 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını duyurdu.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Beyaz Saray'daki görüşmeleri öncesinde basın toplantısı düzenledi.

ABD ve İsrail'in 35'er milyon fon sağlayarak toplam 70 milyon dolarlık yeni bir gıda güvenliği ve iklim direnci inisiyatifi için yatırım yapacağını duyuran Harris, özellikle Orta Doğu ve Afrika kıtasına "iklim dostu tarım ve teknoloji" getirmeye odaklanacaklarını söyledi.

Harris, bu kapsamda çiftçiler ve yenilikçilerin Amerikan ve İsrail teknolojisinden faydalanarak su ve mahsul verimliliği ile gıda üretiminin artırılabileceğine işaret etti.

Orta Doğu'daki ortak yatırımlarının İsrail ile komşuları arasındaki işbirliğini güçlendirmeye de yardımcı olacağını söyleyen Harris, bölgesel entegrasyon ve "İran'ın sunduğu tehditlerle mücadele" konusunu da görüşeceklerinden bahsetti.

Harris, "İsrailliler ve Filistinlilerin güvenli bir şekilde yaşamalarını ve eşit ölçülerde özgürlük, refah ve demokrasiden faydalanmalarını sağlamak için yapacağımız çalışmaları konuşacağız." dedi.

Harris ayrıca demokratik kurumları güçlendirmeye yönelik çalışmaları da masaya yatıracaklarını aktardı.

Herzog da Abraham Anlaşmaları'nın farklı alanlarda iş birliklerinin önünü açtığına işaret ederek, "Burada bir kez daha tekrar ediyorum: İsrail ellerini uzatmış durumda ve kalplerimiz barış için her ortağa açıktır, yakın ya da uzak. Bu bizim en derin arzumuzdur." ifadelerini kullandı.

Ortak inisiyatifin iklim kriziyle mücadelede önemini vurgulayan Herzog, iklim alanındaki iş birliğinin, yenilenebilir Orta Doğu vizyonunu gerçekleştirmede önemli bir faktör olacağına inandığını söyledi.

Etiketler : abd israil iklim tarım yatırım
Kız çocuk heyecanı

Kız çocuk heyecanı
Orhan Baba tekneden düştü

Orhan Baba tekneden düştü
Çifte vatandaş sevinci

Çifte vatandaş sevinci
Set arası kahve molası

Set arası kahve molası
'Can Tertip 2' geliyor

'Can Tertip 2' geliyor
Petekkaya'ya 'Siyah Kuğu' teklifi

Petekkaya'ya 'Siyah Kuğu' teklifi
Arda'yla Real Madrid idmanında

Arda'yla Real Madrid idmanında
Funda'nın korosu

Funda'nın korosu
Fıstık Murda!

Fıstık Murda!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX