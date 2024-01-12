12 Ocak 2024 Cuma 02:54:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 02:54:00
ABD ve İngiltere'den Yemen'e hava saldırısı
ABD ve İngiltere, Yemen'de Husilere hava saldırıları başlattığını duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
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