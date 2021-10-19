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19 Ekim 2021 Salı 09:30:00 - Güncelleme:19 Ekim 2021 Salı 11:01:00

ABD ve Fransa ile anlaşan Yunanistan'dan itiraf gibi açıklama: Artık eski Türkiye yok

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ABD ve Fransa ile anlaşmalar imzalayan Yunanistan'dan itiraf gibi bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, günümüzün Türkiye'sinin 20 yıl önceki hatta NATO'ya 1952'de katılan ülke olmadığını ifade ederek, 'Türkiye, son teknoloji NATO dışı silahlar satın alıyor, Batı'dan bağımsız nükleer reaktör inşa ediyor, Suriye ve Libya'da müttefik olmayan güçlerle işbirliği yapıyor.' diye konuştu.

Türkiye karşıtı söylemlerini artıran, hem Fransa ile hem de ABD ile savunma sanayi anlaşmaları ve işbirliklerine imza atan Yunanistan'dan itiraf gibi açıklamalar geldi.

Kathimerini gazetesine konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ABD Kongresi Dış İlişkiler Komitesi'nin Başkanı Senatör Bob Menendez'in Türkiye karşıtı tutumunu değerlendirdi.

"KENDİ SİLAHLARINI GELİŞTİRİYORLAR"

Dendias, "Senatör Menendez, Türkiye karşısında duruşunu net sergiliyor. Öte yandan ABD yönetimindeki bazı yetkililer, hedeflerinin Türkiye'yi kaybetmemek olduğunu söylüyorlar. Fakat bu yaklaşımın modası geçti. Türkiye, son teknoloji NATO dışı silahlar satın alıyor, Batı'dan bağımsız nükleer reaktör inşa ediyor, Suriye ve Libya'da müttefik olmayan güçlerle işbirliği yapıyor. Günümüzün Türkiye'si 20 yıl önceki Türkiye değil ve hatta NATO'ya 1952'de katılan ülke değil" ifadesini kullandı.

"BAĞIMSIZ YUNANİSTAN' ABD ASKERİYLE ÖVÜNDÜ!"

Ayrıca ABD askeriyle övünen Dendias şu ifadeleri kullandı: Yunanistan'ı Batı Balkan ülkelerinin AB'ye katılımında öncü rol oynayabilecek bir ülke olarak görüyorlar. Ayrıca bize Ortadoğu ve Körfez'i Avrupa ile bağlayacak bir köprü gibi davranıyorlar.

EGE VE MERİÇ'TE ÜSLER KURULDU

Yunanistan, ülkedeki Amerikan üslerinde daha fazla ABD askerinin konuşlandırılmasına izin verecek. ABD, Yunan askeri üslerine de erişim hakkına sahip olacak.

Etiketler : Yunanistan ABD askeri Dendias türiye
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