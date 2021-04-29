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29 Nisan 2021 Perşembe 19:25:00 - Güncelleme:29 Nisan 2021 Perşembe 19:25:00

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Haines: Çin, ABD'yi gerileyen bir güç olarak görüyor

Kaynak: AA

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ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Avril Haines, ABD'nin Çin'le her alanda küresel bir rekabette olduğunu kaydederek, "Çin, kendisini yükselen, ABD'yi ise gerileyen bir güç olarak görüyor." dedi.

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesinde "Dünya Genelindeki Tehditler" başlıklı oturuma katılan ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Avril Haines, ABD'nin özellikle Çin'le girdiği rekabete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çin'in istihbarat ve askeri teknolojiler dahil pek çok alanda dikkati çeken adımlar attığına işaret eden Haines, ABD İstihbarat Topluluğu olarak Pekin'le kendi alanlarındaki mücadeleyi kararlı şekilde sürdürdüklerini ifade etti.

Haines, bir soru üzerine Çin'in kendisini artık daha özgüvenli gördüğüne dikkati çekerek, "Çin, kendisini yükselen, ABD'yi ise gerileyen bir güç olarak görüyor. Bunu Çinli pek çok yetkilinin açıklamalarında görebilirsiniz. Elbette biz böyle görmüyoruz fakat Çinlilerin algılaması bu şekilde." ifadelerini kullandı.

Çin'in savaşa girmek gibi bir niyetinin olmadığını düşündüğünü söyleyen Haines, buna karşın Pekin'in süreci "sıfır toplamlı bir oyun" olarak okuduğunu ve bu bağlamda ABD'yi her alanda bir "tehdit" olarak değerlendirdiğini sözlerine ekledi.

Haines, bir soru üzerine, Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanma konusunda herhangi bir adım atmadığını da dile getirdi.

Etiketler : kuzey kore çin ABD
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