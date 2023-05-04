VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Blinken, Azerbaycan-Ermenistan görüşmelerinde somut ilerleme kaydedildiğini söyledi
ABD'de Kongre baskını davasında 'Proud Boys' üyesi 4 kişi suçlu bulundu
AB fonlarından Yunanistan savunma sanayisine mali destek öngörülüyor
"5G'nin altyapısı bir taraftan çalışırken, bir taraftan 6G'yi çalıştırıyoruz"
TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Meclis Başkanı Durovic ile görüştü
İstinat duvarı okulun bahçesine çöktü: 3 bina tahliye edildi
04 Mayıs 2023 Perşembe 21:35:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2023 Perşembe 21:35:00

ABD, Rusya'nın Ukrayna'da bu yıl “önemli bir saldırı hamlesi” yapamayacağını düşünüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, Rusya'nın Ukrayna'da büyük olasılıkla “bu yıl önemli bir saldırı hamlesi” yapamayacağı, şimdilik işgal altındaki toprakların kontrolünü sağlamlaştırmaya odaklanacağı tahmininde bulundu.

Haines, ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi tarafından ülkeye yönelik küresel tehditlere ilişkin düzenlenen oturumda konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'da mühimmat ve insan gücü sıkıntısı yaşadığını belirten Haines, "Rus kuvvetleri önemli miktarda cephane açığıyla karşı karşıya ve önemli personel kısıtlamaları altında, ancak işgal altındaki Ukrayna topraklarında mayın döşemeye ve yeni savunma pozisyonları hazırlamaya devam ediyor." dedi.

Haines, Ukrayna ordusunun yapması muhtemel karşı saldırılarından bağımsız olarak Rus kuvvetlerinin bölgede sıkıntısının devam edeceğini kaydederek, "Ukrayna'da Rusların bu yıl önemli bir saldırı operasyonu düzenlemesi pek olası değil." şeklinde konuştu.

Rusya'nın doğu ve güney Ukrayna'da ele geçirdiği toprakların kontrolünü sağlamlaştırmaya odaklanacağını ifade eden Haines, Rusyal Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış görüşmelerini ilerletmek için herhangi bir taviz vermesinin pek olası olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Haines, "Putin'in büyük olasılıkla zamanın kendi lehine çalıştığını hesapladığını ve savaşı uzatmanın Rusya'nın Ukrayna'daki stratejik çıkarlarını güvence altına almak için elinde kalan en iyi yol olabileceğini değerlendirmeye devam ediyoruz." dedi.

Moskova'nın askeri kayıplarının çok büyük olduğunu ve ordusunun yeniden inşasının yıllar gerektirebileceğini öne süren Haines, "Zayıflamış konvansiyonel askeri güçle Moskova caydırıcılık için nükleer, siber ve uzay yeteneklerine daha fazla bağımlı hale gelecek." ifadesini kullandı.

ABD istihbarat şefi, Moskova'nın mevcut çatışmada nükleer silah kullanmasının ise "pek olası olmadığını" sözlerine ekledi.

Etiketler : ABD Rusya Avril Haines
Hera Aslan: Ozan'ı çok kıskanıyorum

Hera Aslan: Ozan'ı çok kıskanıyorum
Mutluluğa ‘evet' dediler

Mutluluğa ‘evet' dediler
Mankenlikten oyunculuğa Elif Aksu

Mankenlikten oyunculuğa Elif Aksu
Set arası tavla keyfi

Set arası tavla keyfi
Hülya Avşar: Sen ne şık adamsın!

Hülya Avşar: Sen ne şık adamsın!
Ameliyat oldu

Ameliyat oldu
Kaan Urgancıoğlu: Kendimizi yenilemeliyiz

Kaan Urgancıoğlu: Kendimizi yenilemeliyiz
Doğuma bir ay kala

Doğuma bir ay kala
Yağmur Sarıoğlu: Hava gösterisinden çok daha fazlası!

Yağmur Sarıoğlu: Hava gösterisinden çok daha fazlası!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX