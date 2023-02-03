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03 Şubat 2023 Cuma 14:15:00 - Güncelleme:03 Şubat 2023 Cuma 14:15:00

ABD, Ukrayna'ya "daha uzun menzilli" roketler gönderecek

Kaynak: AA

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ABD yönetiminin, Ukrayna'ya "daha uzun menzilli" roketlerin de sevkiyatını içeren yaklaşık 2,2 milyar dolar değerinde yeni bir askeri yardım paketi hazırladığı bildirildi.

Associated Press'in (AP) isimlerini açıklamak istemeyen ABD'li yetkilere dayandırdığı habere göre, birkaç gün içinde açıklanması beklenen paket, Ukrayna'ya yaklaşık 150 kilometre menzile sahip güdümlü "Karadan Fırlatılan Küçük Çaplı Bomba" sağlama taahhüdünü içeriyor.

Rusya'nın füze saldırılarına karşı daha iyi savunma yapmasına yardımcı olabilmek için Batılı ülkeler tarafından Ukrayna'ya gönderilen tüm farklı hava savunma sistemlerini birbirine bağlayacak ekipmanlar da ABD'nin hazırladığı paket kapsamında Ukrayna'ya teslim edilecek.

ABD'nin hazırladığı yardım paketi, mevcut Pentagon stoklarından çekilecek olan 425 milyon dolarlık cephane ve destek teçhizatını ve Ukrayna için yeni silahlar satın almak için kullanılan Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi aracılığıyla 1,75 milyar dolarlık yeni fonu içeriyor.

Ukrayna'ya gönderilecek "daha uzun menzilli" roketler, hava savunma sistemi entegrasyonu ekipmanları, iki adet HAWK Hava Savunma Sistemi, uçaksavar silahları ve mühimmatı ile insansız hava araçları (İHA) Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi fonlarından finanse edilecek.

ABD, Ukrayna'nın Rusya topraklarını hedef alabileceği ve kendisinin de savaşın içine çekileceği endişesiyle uzun süre uzun menzilli roket sistemlerini Ukrayna'ya göndermekte tereddüt etmişti.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, dün yaptığı açıklamada, müttefiklerinin Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler vermesi durumunda bu silahlarla Rusya'nın topraklarına saldırmayacakları konusunda garanti vermeye hazır olduklarını belirtmişti.

Washington, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya başlattığı saldırılardan bu yana Kiev yönetimine yaklaşık 27,2 milyar dolarlık askeri destek sağladı.

Etiketler : abd ukrayna askeri yardım
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