VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Soylu, Kurban Bayramı'na Yüksekova'da jandarmalarla girecek
Abe'yi öldürdüğü belirtilen şüpheli siyasi amacının olmadığını savund
Kurban Bayramı bugün idrak edilecek
İran'da reformist siyasetçi "ulusal güvenliğe karşı eylemde bulunmak" suçlamasıyla tutuklandı
ABD, Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi sağlayacak
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü
Bakan Kirişci paylaştı: Çay üreticilerimize hayırlı olsun
AFAD boğulma olaylarına karşı alınması gereken önlemleri açıkladı
Bayram yağmurla geliyor: 10 kente sarı uyarı
Yerli genetik tanı ve laboratuvar cihazları göreve hazır
Dışişleri'nden Yemen açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz
Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Rusya'dan Suriye'ye insani yardım vetosu
Bakan Koca'dan hatırlatma dozu uyarısı
Bakan Soylu'dan bayram tedbiri açıklaması
Dört ülkeden İran'a nükleer anlaşmaya dönme çağrısı
Sağlık Bakanlığı uyardı: Eti bekleterek ve yanında sebzeyle tüketin
Kurbanlıklara kötü muameleye cezai işlem uygulanacak
'Ziraat Okulu'nda hasat zamanı
37 yıl sonra aynı poz
Mutluluğa ‘Evet'
Hadise'nin rüyası gerçekleşti: Çocuk Hakları Savunucusu oldu
Sabır çiçeği 60 yıl sonra açtı Bir ayda 5 metre uzamıştı
Sahilde yaşam nöbeti
09 Temmuz 2022 Cumartesi 00:15:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2022 Cumartesi 00:15:00

ABD, Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi sağlayacak

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Savunma Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Ukrayna'ya aralarında Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ve gelişmiş top mühimmatının bulunduğu 400 milyon dolarlık yeni askeri yardım yapacaklarını açıkladı.

Pentagon'dan üst düzey bir yetkili Biden yönetiminin Ukrayna'ya yapacağı yeni 400 milyon dolarlık askeri yardım paketine ilişkin detayları paylaştı.

Yetkili, bu pakette 4 HIMARS, bu sistemler için ek mühimmat, 3 ekipman kurtarma aracı, 1000 adet 155 milimetre top mermisi olduğunu söyledi.

Pakette yedek parça ve topçu atışlarına karşı savunma sistemlerinin de yer aldığını anlatan yetkili, verilecek 155 milimetre top mermilerinin öncekilere göre daha gelişmiş bir seri ve daha hassas güdüme sahip olduğunu belirtti.

HIMARS'ın sahada çok etkili olduğunu ifade eden yetkili, bu yeni verilecek 4 adetle birlikte Ukrayna'nın elindeki HIMARS sayısının 12'ye ulaşacağını aktardı.

Yetkili, Rusya'nın, Ukrayna'ya verilen HIMARS'ları vurduğuna ilişkin iddiasını da yalanladı ve Ukrayna ordusunun halen daha önce verilen 8 sistemi kullanmaya devam ettiğini ileri sürdü.

Etiketler : ABD HIMARS Ukrayna
Annesinden set ziyareti

Annesinden set ziyareti
Metaverse klip

Metaverse klip
Cesur Kıvılcım

Cesur Kıvılcım
10 bin kişilik koro

10 bin kişilik koro
Prenses İrem

Prenses İrem
Tepkilere isyan etti

Tepkilere isyan etti
Aile saadeti

Aile saadeti
Buray ‘Girdap'ı

Buray ‘Girdap'ı
Serenay oynadı Umut çekti

Serenay oynadı Umut çekti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX