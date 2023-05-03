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03 Mayıs 2023 Çarşamba 23:13:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2023 Çarşamba 23:13:00

ABD: Ukrayna'nın sınırlarının ötesinde saldırı gerçekleştirmesini teşvik etmiyoruz

Kaynak: AA

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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna'nın, Putin'in Kremlin'deki konutuna İHA ile saldırı girişiminde bulunduğuna yönelik haberlerin farkında olduklarını dile getiren Jean-Pierre, bu haberlerin gerçekliğini teyit edemediklerini söyledi.

Jean-Pierre, bu kapsamda spekülasyon yapmaktan kaçındığını belirterek, ABD'nin savaşın başından beri Ukrayna'yı, sınırlarının ötesinde saldırı gerçekleştirmesine kesinlikle teşvik etmediğini, buna imkan sağlamadığını söyledi ve bu konuda net olduklarının altını çizdi.

Rusya'nın karşı tarafı suçlamak için sahte bayrak operasyonu gerçekleştirmiş olma ihtimaline ilişkin soruya ise Jean-Pierre, bu tarz bir soru için erken olduğunu ancak Rusya'nın geçmişte bu tarz şeyler yaptığını ve bunun görülmedik bir şey olmadığını bildirdi.

SURİYE REJİMİYLE GÖRÜŞÜLDÜĞÜ İDDİASI

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, 2012'den beri Suriye'de rehin tutulan Amerikan gazeteci Austin Tice'ın durumunu görüşmek üzere ABD'nin Suriye'deki rejimle doğrudan görüşmeye başladığına ilişkin haberiyle ilgili Jean-Pierre'e soru yöneltildi.

Jean-Pierre, haksız yere gözaltına alınan Amerikalıların serbest bırakılmasını sağlamak için yürütülen görüşmelerin oldukça hassas olduğunu belirterek, bu konuda geçmişte ya da halihazırda gerçekleşebilecek herhangi bir görüşmeyi teyit edemeyecekleri yanıtını verdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Suriye'ye, Austin'in serbest bırakılmasıyla ilgili çağrıda bulunduğunu hatırlatan Jean-Pierre, bunların hassas konular olduklarını ve dikkatli olmak istediklerini aktardı.

Jean-Pierre, Tice'ın durumuyla ilgili paylaşacak güncel bir bilgi olmadığını belirterek, "Başkan, haksız yere gözaltına alınan ve rehin tutulan Amerikalılarımızı eve getirmeye kararlı. Austin, kesinlikle onu eve getirmek için elimizden gelen her şeyi yaptığımız Amerikalılardan biri." şeklinde konuştu.

Etiketler : ukrayna suriye abd
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