ABD, Ukrayna'nın işgali durumunda Rus elitlere yaptırım hazırlığında

ABD basınına konuşan üst düzey yetkili, "Kremlin'e yakın olan ve hükümetin istikrar bozucu adımlarını atması sürecinde yer alan Rus elitleri belirledik" ifadesini kullandı.

Hükümey yetkilileri ve siyasi liderler olası yaptırım listesinde

Ukrayna'nın işgal edilmesi durumunda, ABD yönetiminin, Kremlin'e yakın Rus elitlerin ve ailelerinin mal varlıklarını dondurmaya hazırlandığını aktaran yetkili, olası yaptırım listesinde yer alan isimleri vermedi.

Yetkili, bu isimler arasında hükümet yetkilileri, siyasi liderler ve oligarkların olduğunun altını çizdi.

Yetkili, "Listede yer alan isimlerin birçoğunun batı ile derin finansal bağlantıları var. Uygulayacağımız yaptırımlar, bu kişilerin uluslararası finansal sistemler ile bağlantısını kesebilir. Bu yaptırımlarla birçok isim ve ailesi, paralarını batıda yatıramaz ya da elit batı üniversitelerine gidemez" değerlendirmesinde bulundu.