VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Kurum: Abdi İpekçi Spor Salonu'nda tribünlerin kaba inşaatları tamamlanmak üzere
Berlin'de 1 Mayıs gösterisinde polis ile eylemciler arasında arbede çıktı
Bakan Özer açıkladı: Ordu'ya Mühendislik Fakültesi kurulacak
1 Mayıs dolayısıyla kapatılan İstiklal Caddesi açıldı
TCG Anadolu'yu 140 binden fazla kişi ziyaret etti
ABD'deki hortumda araçlar uçtu
01 Mayıs 2023 Pazartesi 22:42:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2023 Pazartesi 22:42:00

ABD Ukrayna'daki savaşta aralık ayından bu yana 20 binden fazla Rus askerinin öldüğünü açıkladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Beyaz Saray, aralık ayından bu yana Ukrayna ile savaşta 20 binden fazla Rus askerinin öldüğünü bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında "Topladığımız istihbarat ve bilgilere göre Rusların aralık ayından bu yana 100 bin kayıp verdiğini tahmin ediyoruz." diyerek bu rakamın 80 bininin yaralı ve 20 bininin can kaybı olduğunu iddia etti.

Kirby, 20 bin kayıp veren Rus birliklerinin yaklaşık yarısının Rusya'nın her bir tarafındaki hapishanelerden toplanan eski suçlular olan paralı Wagner savaşçıları olduğunu söyledi.

Rusların bir aydır Donbas bölgesindeki saldırı girişiminin "büyük ölçüde başarısız olduğunu" ifade eden Kirby, Rusya'nın kayıpları hakkındaki bilginin ABD istihbaratına ait olduğunu belirtirken Ukrayna tarafının kayıpları hakkında konuşmadı.

Kirby, Ukrayna'nın ise savunmasının hala etkili olduğu ve "Rusya'yı marjinal kazanımlar için muazzam kaynaklar harcamaya zorladığı" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ile ABD Başkanı Joe Biden'ın bugünkü görüşmelerine atıfta bulunan John Kirby, iki ülke ilişkileri bağlamında, "Geleceğin zorluklarıyla yüzleşmek için birlikte hazırlanırken, en uzun süredir devam eden ittifaklarımızdan birinin muazzam bir ivme ile yenilendiğini gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Kirby ayrıca Sudan'dan ABD vatandaşlarının güvenli bir şekilde tahliye çabalarının devam ettiği bilgisini paylaştı.

Etiketler : Beyaz Saray Ukrayna savaş
'Karanlık' Gece'den aydınlığa

'Karanlık' Gece'den aydınlığa
Mutfakta Karsu var

Mutfakta Karsu var
Gizli aşk ortaya çıktı

Gizli aşk ortaya çıktı
Çocuklara yardım eli

Çocuklara yardım eli
Seda Sayan estetik yaptırıp da söylemeyenleri hedef aldı

Seda Sayan estetik yaptırıp da söylemeyenleri hedef aldı
Hayatın en güzel duygusu

Hayatın en güzel duygusu
Mankenlikten oyunculuğa Elif Aksu

Mankenlikten oyunculuğa Elif Aksu
Set arası tavla keyfi

Set arası tavla keyfi
Hera Aslan: Ozan'ı çok kıskanıyorum

Hera Aslan: Ozan'ı çok kıskanıyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX