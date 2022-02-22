VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına uyarı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
RTÜK, internet yayını yapan üç haber sitesini uyardı
ABD, Ukrayna'daki iki bölgeyle ticari faaliyetleri yasaklıyor
Pınar Gültekin cinayetinde ikinci tutuklama
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışlar geri geliyor
Johnson, yasal zorunluğun kaldırılacağını duyurdu
Putin: Donbas tarihsel olarak Rusya'nın bir parçasıdır
NATO'nun "Dynamic Manta 2022" tatbikatı başladı
Çin, Avustralya'yı 'dezenformasyonla' suçladı
Türkiye'de 85 bin 26 yeni vaka tespit edildi
Başkan Erdoğan Senegal'de
ABD: Rusya Ukrayna'ya yönelik oldukça şiddet içerikli bir işgale hazırlanıyor
Putin, Donetsk ve Luhansk için bugün kararını açıklayacak
Şentop, Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuashvili ile görüştü
Bakan Varank: Avrupa İHA için sıraya girdi
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
Mısır ve Fransa'dan Akdeniz'de ortak askeri tatbikat
Belçika'da lunaparktaki hız trenine binenler saatlerce mahsur kaldı
Maaşlara zam geliyor!
Saadet Partisi 'Yuvarlak Masa'dan rahatsız!
Elektrik tarifesinin detayları ortaya çıktı
Türkiye'nin yanında yer alacaklar
TOGG'dan yeni paylaşım: Robotlar yerini alıyor
22 Şubat 2022 Salı 00:33:00 - Güncelleme:22 Şubat 2022 Salı 00:33:00

ABD, Ukrayna'daki iki bölgeyle ticari faaliyetleri yasaklıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya'nın "bağımsızlığını tanıdığını" açıkladığı sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile ABD'li kişi ve kurumların tüm ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararname yayımlayacağını açıkladı.

Psaki, açıklamasında, Rusya'dan böyle bir adımı beklediklerini kaydederek, "Başkan Biden, (Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı) sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile ABD'li kişilerin yeni yatırım, ticaret ve finansal işlem yapmalarını yasaklayan bir Başkanlık Kararnamesini yayımlayacak." ifadesini kullandı.

Söz konusu kararnameyle Ukrayna'nın bu bölgelerinde ticari herhangi bir işlem yapmaya çalışanların yaptırıma tabi tutulabileceğini de belirten Psaki, detayları ABD Hazine Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının açıklayacağını bildirdi.

Psaki, bu kararnamenin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda devreye sokulacak diğer yaptırımlardan ayrı olduğunu vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.

Etiketler : biden Beyaz Saray Rusya ukrayna
Manço şarkısına Erdem yorumu

Manço şarkısına Erdem yorumu
Çocuklara alışveriş

Çocuklara alışveriş
Mahkum'un Sinyor'u

Mahkum'un Sinyor'u
Tarihimiz hazine gibi!

Tarihimiz hazine gibi!
Eski eşler müzikle buluştu

Eski eşler müzikle buluştu
Ekranda olmayı özledim

Ekranda olmayı özledim
Alışveriş yapma tutkunuyum

Alışveriş yapma tutkunuyum
Aşk dönüşüm değil gelişim

Aşk dönüşüm değil gelişim
Aşk belgelendi

Aşk belgelendi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER