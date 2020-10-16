16 Ekim 2020 Cuma 18:40:00 - Güncelleme:16 Ekim 2020 Cuma 18:50:00
ABD: Türkiye'nin S-400'ü harekete geçirdiği doğrulanırsa kınayacağız
ABD'den "Türkiye'nin S-400'ü harekete geçirdiği doğrulanırsa kınayacağız" açıklaması yapıldı.
ABD'den yapılan açıklamada "Türkiye'nin S-400'ü harekete geçirdiği doğrulanırsa kınayacağız." denildi.
Ayrıntılar geliyor
- ABD: Türkiye'nin S-400'ü harekete geçirdiği doğrulanırsa kınayacağız
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