01 Temmuz 2019 09:27 | Pazartesi
ABD, Tunus Büyükelçiliği'ni 'güvenlik' gerekçesiyle bugün kapalı tutacak
ABD'nin Tunus Büyükelçiliği, "güvenlik şartlarını" gerekçe göstererek bugün çalışmayacağını duyurdu.
Elçiliğin resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "büyükelçiliğin güvenlik gerekçesiyle bugün acil durumlar dışında faaliyetlerine ara vereceği" belirtildi.
Başkent Tunus'ta perşembe günü düzenlenen eş zamanlı iki intihar saldırısında 1 polis ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı. Saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.
AA
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