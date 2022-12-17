ABD teröristlerle yine aynı karede

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yeni bir kara harekâtı yapacağını ilan etmesiyle paniğe kapılan terörist YPG'liler, hem ABD hem de Rusya'dan acil yardım istedi. Uluslararası haber ajansı Agence France-Presse (AFP), 15 Aralık akşamı YPG'li teröristlerle birlikte devriye gezen Amerikan askerlerinin fotoğraflarını servis etti.

Fotoğrafların çekildiği yer, Kamışlı'nın güneyindeki Tel Maruf köyü. Bir hava üssünün de bulunduğu Kamışlı şehri, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nin hemen karşısında. AFP'nin karelerinde, Amerikan bayraklı zırhlı araçların yanı sıra ABD askerlerinin yanında YPG'li teröristlerde kadraja girdi.

ORTAK DEVRİYE BAŞLADI



AFP, Amerikan askerlerinin Tel Maruf'ta bir diğer terör örgütü DEAŞ üyelerinin çocuklarının tutulduğu Hori rehabilitasyon merkezi etrafında devriye gezdiğini yazdı. Fransız haber ajansı, ayrıca Suriye'nin kuzeyinde çekilen karelerden üçünü günün fotoğrafları arasına seçti. AFP'nin fotoğraflarından bir gün önce açıklama yapan Pentagon'un sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder, YPG'li teröristlerle devriyelerin başladığını söyledi.