ABD beklenen raporu yayınladı! Türkiye detayı!

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17 Aralık 2021 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:17 Aralık 2021 Cuma 09:41:00

ABD terör raporunu yayımladı: Türkiye detayı

Kaynak: NTV

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"Terörizm 2020 Ülkeler Raporu"nu yayımlayan ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin uluslararası terörle mücadele platformlarına aktif katkı sağladığına vurgu yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl hazırlanan ve ülkelere göre terör faaliyetlerinin değerlendirildiği rapor yayınlandı.

Dışişleri Bakanlığı'nın raporunda önceki yıllarda olduğu gibi yine DAEŞ'le mücadele konusu öne çıktı.

DAEŞ'in özellikle Afrika kıtasındaki yayılımına dikkat çekildi. Bu durumun terörü ve buna bağlı ölümleri artırdığı belirtildi.

Rapora göre, 2020 yılında terör saldırısı kaynaklı ölümler bir önceki yıla oranla yüzde 10'dan fazla arttı.

Raporun Türkiye bölümünde ise PKK, DAEŞ ve FETÖ terör örgütlerine yer verildi.

Türkiye'nin uluslararası terörle mücadele platformlarına aktif katkı sağladığı hatırlatıldı.

PKK'nin ülkede polis ve orduya yönelik saldırılar planladığı ve Avrupa genelinde mali kaynak topladığına dikkat çekildi.

Türkiye'nin etkisiz hale getirdiği PKK'lılara ve verdiği şehitlere ilişkin istatistikler paylaşıldı.

Raporda Fetullahçı Terör Örgütü'ne de değinildi.

Türkiye'nin FETÖ'yü "terör örgütü" olarak tanımladığı ve bu kapsamda yoğun tutuklamalar gerçekleştirdiği belirtildi.

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri FETÖ terör örgütü Türkiy
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