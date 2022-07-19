ABD zırhlısıyla Münbiç'e yığınak

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19 Temmuz 2022 Salı 08:33:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2022 Salı 08:33:00

ABD, terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdürüyor

Kaynak: TRT Haber

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Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG, Türkiye'nin yapacağı sınır ötesi harekat öncesi Münbiç ve Tel Rıfat'a ağır silah ve mühimmat yığınağı yaptı.

Suriye'nin kuzeybatısında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Münbiç ve Tel Rıfat'a Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekatı öncesinde örgütte büyük bir panik ve korku var. Son günlerde PKK/YPG Münbiç'e terörist ve ağır silah yığınağı yapıyor. TRT Haber'in aktardığına göre bunu yaparken de ABD'nin PKK/YPG terör örgütüne sözde DEAŞ ile mücadele bahanesiyle verdiği zırhlı araçlar ve ağır silahlar kullanılıyor.

SİLAH VE TERÖRİST SEVKIYATI

Münbiç bölgesine Rakka tarafından gönderilen çok sayıda ağır silah, Doçka, uçaksavar ve silah yüklü araçlar ve çok sayıda terörist, Münbiç bölgesine götürülürken görüntülendi. Tapka-Münbiç yolunda bölgedeki siviller tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüler arasında teröristlerin ABD'nin verdiği zırhlı araçların da aralarında bulunduğu çok sayıda araç eşliğinde üzerinde teröristlerin ve ağır silahların bulunduğu araçlarla Münbiç bölgesine giriş yaptığı görülüyor.

200 HAİN ÖLDÜRÜLDÜ

ABD bu zırhlı araçları terör örgütü PKK/YPG'ye DEAŞ ile mücadele etsin diye hibe etmişti. Ancak ABD'nin verdiği bu zırhlı araçlar ve ağır silahlar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı kullanılması amacıyla Münbiç bölgesine götürülüyor. Özellikle son bir ay içerisinde Tel Rıfat ve Münbiç hattında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları ile 200'e yakın PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Son 3 günde 1500 PKK/YPG'li teröristin Rakka ve Deyrizor'daki örgüt kamplarından Münbiç bölgesine getirildiği belirtiliyor.

ISI GÜDÜMLÜ FÜZELER DE VAR

ABD'nin verdiği ağır silahlar da son zamanlarda başta ısı güdümlü füzeler, roketler, havanlar da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güvenli hale getirdiği bölgelerde teröristler tarafından kullanılıyor. Terör örgütü PKK/YPG sözde kendisini korumak amacıyla ABD'nin verdiği zırhlı araçları ve ABD'nin verdiği ağır silahları Münbiç ve Tel Rıfat bölgesine taşımaya devam ediyor.

Etiketler : Suriye pkk pyd abd Tapka-Münbiç
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