ABD Temsilciler Meclisinden, Trump'ın seyahat yasağına karşı çıkan tasarıya onay

ABD Temsilciler Meclisi, Donald Trump yönetiminin aralarında Müslüman bazı ülkelerin de bulunduğu 7 ülkeyi hedef alan seyahat yasağına karşı hazırlanan yasa tasarısını onayladı.

Trump yönetiminin göreve başladıktan kısa süre sonra aralarında İran, Libya, Somali, Suriye ve Yemen'in de bulunduğu 7 ülkeye getirdiği seyahat yasağına karşı Demokratlar tarafından sunulan ve "Yasağa Hayır Yasası (No Ban Act)" olarak anılan yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylandı.

Tasarı, Temsilciler Meclisinde 183 "hayır" oyuna karşı, 233 "evet" oyuyla kabul edildi.

Tasarıda, Beyaz Saray, Dışişleri ve İç Güvenlik Bakanlıklarının herhangi bir ülkeye seyahat kısıtlaması getirmeden önce Kongre ile istişare etmesi, aksi halde alınan kararın "geçersiz" olması öngörülüyor.

Yönetimin uyguladığı seyahat yasağından olumsuz etkilenen kişilerin de federal mahkemelerde dava açma hakkı olacak.