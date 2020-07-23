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23 Temmuz 2020 Perşembe 00:23:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2020 Perşembe 00:23:00

ABD Temsilciler Meclisinden, Trump'ın seyahat yasağına karşı çıkan tasarıya onay

Kaynak: AA

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ABD Temsilciler Meclisi, Trump yönetiminin 7 ülkeyi hedef alan seyahat yasağına karşı hazırlanan yasa tasarısını onayladı.

ABD Temsilciler Meclisi, Donald Trump yönetiminin aralarında Müslüman bazı ülkelerin de bulunduğu 7 ülkeyi hedef alan seyahat yasağına karşı hazırlanan yasa tasarısını onayladı.

Trump yönetiminin göreve başladıktan kısa süre sonra aralarında İran, Libya, Somali, Suriye ve Yemen'in de bulunduğu 7 ülkeye getirdiği seyahat yasağına karşı Demokratlar tarafından sunulan ve "Yasağa Hayır Yasası (No Ban Act)" olarak anılan yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylandı.

Tasarı, Temsilciler Meclisinde 183 "hayır" oyuna karşı, 233 "evet" oyuyla kabul edildi.

Tasarıda, Beyaz Saray, Dışişleri ve İç Güvenlik Bakanlıklarının herhangi bir ülkeye seyahat kısıtlaması getirmeden önce Kongre ile istişare etmesi, aksi halde alınan kararın "geçersiz" olması öngörülüyor.

Yönetimin uyguladığı seyahat yasağından olumsuz etkilenen kişilerin de federal mahkemelerde dava açma hakkı olacak.

Senatonun da onaylaması halinde tasarı, nihai onayı alarak yasalaşması için ABD Başkanı Donald Trump'ın önüne gidecek.

TRUMP'IN SEYAHAT YASAĞI

ABD Başkanı Trump, göreve geldikten bir hafta sonra 27 Ocak 2017'de İran, Suriye, Libya, Yemen, Somali, Çad ve Kuzey Kore'ye seyahat yasağı getirmiş, kararın geniş kitlelerce havalimanlarında protesto edilmesi üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Daha sonra "yükümlülüklerini yerine getirdiği" gerekçesiyle Çad listeden çıkarılmış, seyahat yasağı hafifletilerek güncellenmiş ve tekrar yürürlüğe konmuş ancak Hawai ve Maryland eyaletindeki federal hakimlerin ulusal çapta yürürlüğün durdurulması kararı engeline takılmıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi, Haziran 2019'da Trump'ın Müslüman bazı ülkelerin de bulunduğu 7 ülkeyi hedef alan seyahat yasağını 5'e karşı 4 oyla onaylayarak, Amerikan Anayasası'na uygun bulduğunu açıklamıştı.

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