VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İyon savaşçılarının 2500 yıllık hüznü
Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede yeni kurul oluşturuldu
1 trilyon dolarlık altyapı paketine onay
Haftalık Burç Yorumları! İkizler kariyer, Terazi aşkta yükselişte
Otobüs seferi yapılmayan köyün ulaşım sorunu KDK'nin girişimiyle çözüldü
Le Monde'dan Türkiye eki! Hem övdüler hem hedef gösterdiler
İYİ Partili Türkkan'ın küfrettiği şehit ağabeyi yaşadıklarını anlattı
Hem lezzetli hem şifa deposu! Depresyona doğal ilaç: Kestane
Salgının bitmesi için çocukların aşılanması lazım
Pastırma sıcaklarında hasta olmayın
Başkan Erdoğan ilkokul açılışı gerçekleştirdi
Asayiş uygulamasında 510 şüpheli yakalandı
Atama kararları Resmi Gazete'de
İrem'in okuma azmine Milli Eğitim Bakanı Özer kayıtsız kalmadı
BMGK'dan Etiyopya'daki taraflara "ateşkes" çağrısı
İstanbul'da yoğun sis etkisini sürdürüyor!
Macron'un eski yakın korumasına 3 yıl hapis cezası
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İyi Partili Türkkan'a tepki
İstanbul'da sis nedeniyle deniz seferleri durduruldu
Türkiye'de 28 bin 193 yeni vaka tespit edildi
Başkan Erdoğan: Artık çocuklara 'hayır' demeyi başaramıyoruz
İçişleri Bakanı Soylu: Kılıçdaroğlu bunun hesabını verecek
Fatih Aydın tutuklandı! İşte ilk savunması
Bakan Kurum: 409 millet bahçesini hızla yapıyoruz
06 Kasım 2021 Cumartesi 10:30:00 - Güncelleme:06 Kasım 2021 Cumartesi 10:30:00

ABD Temsilciler Meclisi'nden 1 trilyon dolarlık altyapı paketine onay

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Joe Biden'ın ekonomi planının ilk aşamasını oluşturan yaklaşık 1 trilyon dolarlık altyapı paketini onayladı.

Aylar süren müzakereler sonucu altyapı paketi, 206'ya karşı 228 oyla kabul edildi. Demokratlardan 6 üye tasarıya karşı oy kullanırken 13 Cumhuriyetçi üyeden destek geldi.

Biden'ın mart sonunda açıkladığı altyapı paketi, ağustos ayında ABD Senatosundan geçmişti. Senato Demokratlarının tamamı altyapı tasarısı için "evet" oyu kullanırken Cumhuriyetçilerden 19 senatör tasarıyı desteklemişti.

Altyapı paketinin bir sonraki durağı Beyaz Saray olacak. Tasarı, yasalaşması için Biden'ın imzasına sunulacak.

Biden'ın ekonomi planının ikinci aşamasını oluşturan 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketi ise planlananın aksine cuma günü oylanamadı. Demokratların ılımlı kanadının söz konusu paketin maliyetine ilişkin Kongre Bütçe Ofisi'nden (CBO) tarafsız bir değerlendirme talep etmesi oylamayı geciktirdi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, tasarının 25 Kasım'daki Şükran Günü'ne kadar Meclisten geçmesini beklediğini belirtti.

Biden ise konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Temsilciler Meclisi'nin sosyal harcama paketini 15 Kasım haftasında geçireceğinden emin olduğunu ifade etti.

YENİ ALTYAPI YATIRIMLARINA 550 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK AYRILIYOR

Altyapı paketi kapsamında 8 yıl içinde yaklaşık 1 trilyon dolarlık harcama yapılması planlanıyor.

Yeni altyapı yatırımları için 550 milyar dolarlık kaynağın ayrıldığı pakette, "ulaşım" kalemindeki en çok bütçenin 110 milyar dolar ile yol ve köprü projelerine aktarılması öngörülüyor.

Paketle elektrik şebekeleri için 73 milyar dolar, demir yolları için 66 milyar dolar, geniş bant internet erişiminin genişletilmesi için 65 milyar dolar, su altyapısı için 55 milyar dolar, çevresel projeler için 50 milyar dolar, toplu taşıma için 39 milyar dolar ve havalimanı projeleri için 25 milyar dolarlık kaynak ayrılıyor.

Bazı ekonomistler, altyapı paketinin uzun vadede üretkenliği ve ekonomik büyümeyi artırabileceğini belirtirken Kongre Bütçe Ofisi söz konusu paketin federal bütçe açığını 10 yılda 256 milyar dolar artıracağını tahmin ediyor.

Etiketler : joe biden abd temsilciler meclisi altyapı
Bir aile komedisi

Bir aile komedisi
Gonca Derin'den Ebru Şanlı'ya "Haddini bil"

Gonca Derin'den Ebru Şanlı'ya "Haddini bil"
Konser maratonu

Konser maratonu
Fotoşop kurbanı olmuş

Fotoşop kurbanı olmuş
Karavan yaptırıyor

Karavan yaptırıyor
Dördüncü aşıyı oldu

Dördüncü aşıyı oldu
Tiyatro mutluluğu

Tiyatro mutluluğu
Cesur olmayı seviyorum

Cesur olmayı seviyorum
Karnı burnunda

Karnı burnunda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER