ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'ndan 'gizli belge' iması: Biden'a ayrıcalık yapılıyor

Biden'ın kişisel ofisinde ve konutunda, başkan yardımcılığı döneminden kalma "gizli belgelerin" bulunmasının ardından Kongre'nin bu konuyu soruşturması gerektiğini kaydeden McCarthy, Biden'a uygulanan hukuki muamelenin eski Başkan Donald Trump'ın konutundan gizli belgeler çıktığı iddia edildiğinde ona uygulanan muameleden farklı olmaması gerektiğini savundu.

McCarthy, Biden'ın "40 yıldır siyasetin içinde olduğunu" vurgulayarak "gizli belgelerin" Biden'ın başkan değil, başkan yardımcısı olduğu dönemden kaldığına dikkati çekti.

Temsilciler Meclisi Başkanı ayrıca Biden'ın 8 Kasım'daki ara seçimlerden önce 2 Kasım 2022'de gizli belgelerin bulunmasından haberdar olduğu halde, bir televizyon programına katılarak Trump'ın evinden gizli belgelerin çıkmasını eleştirmesinin doğru olmadığını kaydetti.

"BİDEN'IN FOTOĞRAFLARI NEREDE?"

Ara seçimlerden önce ortaya çıkan gizli belgelerin Amerikan kamuoyundan gizlendiğine ve halihazırda da Beyaz Saray dahil ilgili yetkililerin soruları yanıtsız bırakıp gerekli açıklamayı yapmadığına işaret eden McCarthy, gazetecilerin bu konuda üzerine düşeni yapmaları gerektiğini savundu.

McCarthy, FBI ajanlarının 8 Ağustos 2022'de Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesine "sirenlerle giderek" yaptıkları aramaya ilişkin fotoğrafların sızdırılmasına ve Trump'ın eşi ve çocuklarının dahi kıyafetlerinin aranmasına dikkati çekti.

"Başkan Biden'ın fotoğrafları nerede?" diyen McCarthy, başkan yardımcısı olduğu dönemden gizli belgeler bulunduran Biden'a farklı muamele yapılmasını eleştirdi.

McCarthy, "Burası Amerika. Biz eşit adalete inanıyoruz." diyerek Biden'ın Amerikan kamuoyunun sorularını yanıtlaması gerektiğini söyledi.

Biden'ın ofisinden çıkan "gizli belgeler"

Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, 9 Ocak'ta, Biden'ın, Penn Biden Merkezi'ndeki kişisel ofisinde 2 Kasım 2022'de başkan yardımcılığı görevi sırasından kalan bazı "gizli bilgiler içeren az sayıda belgenin" bulunduğunu söylemişti.

Belgelerin "kilitli bir dolapta" bulunduğunu ifade eden Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini açıklamıştı.

Biden, ofisinden gizli belgeler çıktığını duyduğunda "şaşırdığını" söyleyerek belgelerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmadığını kaydetmişti.

Başkan Biden, FBI ajanlarının 8 Ağustos 2022'de Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada gizli belgelerin bulunması üzerine, "Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir?" yorumunu yapmıştı.

Trump'ı bu konuda eleştiren Biden'ın da konutundan gizli belgelerin çıkması karşısında Cumhuriyetçiler Başkan Biden'a karşı eleştirilerinin dozunu artırdı.

Adalet Bakanlığı söz konusu belgelere ilişkin incelemesini sürdürüyor.