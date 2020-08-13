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13 Ağustos 2020 Perşembe 00:10:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2020 Perşembe 00:12:00

Terör devleti İsrail, Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesini düşürdü

Kaynak: AA

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Terör devleti İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden gönderilen yanan balonları gerekçe göstererek Filistinli balıkçıların avlanma mesafesini düşürdüğü kaydedildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz’ın Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesinin 15 milden 8 mile indirilmesi talimatı verdiği belirtildi.

Haberde, Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesinin düşürülmesine gerekçe olarak Gazze'den İsrail tarafına gönderilen yanan balonların gösterildiği kaydedildi.

İsrail’in yıllardır sürdürdüğü ablukaya karşılık, Filistinli gençler tarafından Gazze Şeridi’nden son günlerde gönderilen yanan balonlar, çevredeki İsrail yerleşim bölgelerinde 60 noktada yangına neden oldu.

HAMAS'TAN TEPKİ

Hamas, konuyla ilgili bölgedeki insani krizi şiddetlendireceği uyarısında bulundu.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in, kararlarının yansımalarından sorumlu olduğunu belirterek, "İşgalcilerin avlanma mesafesini düşürmesi, Gazze Şeridi'nin içinden geçtiği insani krizi büyütecektir." dedi.

Kasım, İsrail'in gerginliği tırmandıran bu adımlarının, Gazze halkının ablukayı kırma ve onurlu bir yaşam hakkı elde etme mücadelesini durduramayacağını ifade etti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden gönderilen yanan balonları gerekçe göstererek Filistinli balıkçıların avlanma mesafesini 15 milden 8 mile düşürmüştü.

İsrail’in yıllardır sürdürdüğü ablukaya karşılık, Filistinli gençler tarafından Gazze Şeridi’nden son günlerde gönderilen yanan balonlar, çevredeki İsrail yerleşim bölgelerinde 60 noktada yangına neden olmuştu.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

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