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ABD, temiz enerji yatırımlarını destekleyecek 20 milyar dolarlık yeni finansman imkanını duyurdu
14 Temmuz 2023 Cuma 19:49:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2023 Cuma 19:49:00

ABD, temiz enerji yatırımlarını destekleyecek 20 milyar dolarlık yeni finansman imkanını duyurdu

Kaynak: AA

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ABD, temiz enerji yatırımlarını destekleyecek 20 milyar dolarlık yeni finansman imkanını duyurdu.

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından yapılan açıklamada, Başkan Joe Biden'ın "Amerika'da Yatırım" gündemi kapsamında, 27 milyar dolarlık Sera Gazı Azaltma Fonu çerçevesinde iki yeni hibe programının başlatıldığı bildirildi.

Rekabetçi hibe fırsatlarının, özel sermayeyi temiz teknoloji projelerine yönlendirerek, özellikle düşük gelirli ve dezavantajlı topluluklardaki Amerikan aileleri için iyi ücretli işler ve daha düşük enerji maliyetleri oluşturacağına dikkat çekilen açıklamada, bu imkanın iklim krizi ile mücadele ve sağlık için zararlı kirliliği azaltacağı kaydedildi.

Açıklamada, 14 milyar dolarlık "Ulusal Temiz Yatırım Fonu"nun 2 ila 3 ulusal temiz finansman kurumunu desteklemek için hibe vereceği ve onların ülke çapındaki temiz teknoloji projeleri için erişilebilir, uygun fiyatlı finansman sağlamak üzere özel sektörle ortaklık kurmalarını sağlayacağı aktarıldı.

Gelen fonların tamamının düşük gelirli ile dezavantajlı topluluklara tahsis edileceği, 6 milyar dolarlık "Temiz Topluluklar Yatırım Hızlandırıcısı"nın da 2 ila 7 kar amacı gütmeyen kuruluşu destekleyeceği belirtilen açıklamada, bu kuruluşların, kamu, yarı-kamu, ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara temiz teknoloji projelerini hayata geçirmek için ihtiyaç duydukları finansman ve teknik yardım sağlayacağı ifade edildi.

Daha önce duyurulan 7 milyar dolarlık "Herkes için Güneş" fonuyla birlikte üç programın, Başkan Biden'ın sera gazı emisyonlarını 2030'da 2005 seviyelerinin yüzde 50 altına düşürme ve en geç 2050'ye kadar net sıfır emisyona ulaşma hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacağı vurgulandı.

Etiketler : ABD temiz enerji yatırımları 20 milyar dolarlık finansman ABD
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