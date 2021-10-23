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ABD, Tel, bir El Kaide elebaşının öldürüldüğünü açıkladı
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23 Ekim 2021 Cumartesi 09:54:00 - Güncelleme:23 Ekim 2021 Cumartesi 09:54:00

ABD, Tel, bir El Kaide elebaşının öldürüldüğünü açıkladı

Kaynak: AA

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ABD, Suriye'nin Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk kasabası yakınlarında düzenlediği hava saldırısında üst düzey El Kaide elebaşlarından Abdülhamid el-Matar'ın öldürüldüğünü duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin, Suriye'nin kuzeybatısında düzenlediği hava saldırısında Abdülhamid el-Matar'ın öldürüldüğü belirtilerek, "MQ-9 tipi insansız hava aracıyla gerçekleştirilen saldırıda sivil kayıplara dair herhangi bir bilgimiz yok." denildi.

El Kaide'nin, ABD ve müttefikleri için tehdit oluşturmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, "El Kaide, Suriye'yi, yeniden inşa etmek, dış örgütlerle koordinasyon sağlamak ve dış operasyonları planlamak için güvenli bir sığınak olarak kullanıyor. El Kaide ayrıca Suriye'yi, Suriye, Irak ve ötesine ulaşan tehditler için bir üs olarak kullanıyor." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : abd merkez kuvvetler centcom tel abyad hava saldırısı el kaide
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