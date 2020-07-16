Rusya'dan ABD'ye TürkAkım tepkisi: Amerika'nın zayıflığını gösteriyor

Zaharova ABD'nin Avrupa ve Türkiye'ye gaz dağıtmak için yapım aşamasında olan iki boru hattının yaptırım muafiyetini kaldırma kararının, 'siyasi baskı yoluyla haksız rekabet' olarak niteledi.

Zaharova, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rus doğal gaz projelerinin daha fazla yaptırım uygulanmasına yol açacak hamlenin, açıkça Amerikan sisteminin zayıflığını gösterdiğini belirtti.

Zaharova açıklamasında, 'Bu haksız rekabet uğruna siyasi baskı kullanmaktır. Kaba güç hariç, etkili araçları yok.'2 dedi.

Günün erken saatlerinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, boru hatlarını 2017 Rusya karşıtı yaptırımlar paketinden muaf tutan bir hükmğn kaldırılma kararını açıkladı ve yatırımcıları doğacak sonuçlarla tehdit etii.

Pompeo, projelere yatırım yapan firmaları 'Ya şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın' sözleriyle tehdit etti.

Resmi olarak ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) olarak bilinen mevzuat, 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiası sonrası, Rusya'yı 'cezalandırmak' için tasarlandı.

Washington, özellikle Kuzey Akım 2 boru hattına karşı. Çokuluslu projenin aslında, Avrupa'da siyasi güç kazanmak için gizli bir Rus projesi olduğunu iddia ediyor.

ABD, Rus boru hattı gazı yerine, kendi sıvılaştırılmış doğal gazını (LNG) satmak için Avrupa ülkelerinde aktif olarak lobi yapıyor.

Amerikan LNG'si, Rus gazından önemli ölçüde pahalı olmasına rağmen, ABD yine de Avrupa ülkelerinin alması gerektiği konusunda ısrar ediyor.

(star.com.tr)