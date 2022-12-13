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13 Aralık 2022 Salı 07:30:00 - Güncelleme:13 Aralık 2022 Salı 07:30:00

ABD, Tayvan üzerinden Çin'e gözdağı verdi

Kaynak: AA

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ABD donanması, Tayvan'ı savunurken Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na ve Çin ordusuna karşı F-35 Lighting II hayalet savaş uçaklarını taşıyan 'Yıldırım Gemilerini' kullanabilir. Açıklama, ABD'nin en büyük filosu konumunda bulunan 7.Filo'nun komutanlarından Koramiral Karl Thomas tarafından yapıldı. ABD'nin havadaki amiral gemisi durumunda bulunan F-35'ler, Çin'in olası bir Tayvan işgal girişiminde Pekin ordusuna bir kabus yaşatabilir.

ABD'de Çin'in gözünü F-35'lerle korkutmaya çalışıyor. Amerikan donamasından yapılan açıklamada, Çin'in Tayvan'ı işgali etmesi durumunda, F-35 Lighting II hayalet savaş uçaklarını taşıyan "Yıldırım Gemileri"nin kullanılabileceği belirtildi.

'Yıldırım Gemisi' konsepti, F/A-18 taşıyan Gerald R. Ford gibi daha büyük ve daha pahalı süper taşıyıcıların yerine F-35 'B' Kısa/Kalkış Dikey İniş (STOVL) varyantını taşıyan daha küçük uçak gemiler için tasarlandı.

Bir filo gemisi 50 uçak taşıyabiliyorken bir yıldırım gemisi, yalnızca 20 uçak taşıyabiliyor. Ancak Amerikan deniz stratejistleri bunun çok daha az maliyetli ve çok yönlü olduğunu ifade ediyor.

Yıldırım gemileri, kayakla atlama veya mancınık tabanlı uçak fırlatma mekanizması olmayan düz bir güverteye sahip. Bu şekilde tasarlanmasının sebebi ise F-35B gibi dikey kalkış yapan uçakların veya helikopterlerin kendi güçleriyle havalanabiliyor olması.

Etiketler : ÇİN ABD F-35 Yıldırım Gemileri
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