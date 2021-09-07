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07 Eylül 2021 Salı 14:02:00 - Güncelleme:07 Eylül 2021 Salı 14:40:00

ABD Taliban hükümetini tanıyacak mı?

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ABD Başkanı Joe Biden Pazartesi günü yaptığı açıklamada, savaşın parçaladığı ülkenin geleceğinde bekleyen belirsizliklerin altını çizerek, Taliban'ı yeni Afgan hükümeti olarak tanımaya yakın olmadığını itiraf etti.

Beyaz Saray'a döndükten kısa bir süre sonra, Bloomberg News muhabiri Sophia Cai'ye açıklamalarda bulunan Birleşik Devletler Başkanı Joe Biden, Taliban hükümetini tanımaya başlamak gibi bir niyetinin olmadığını söyledi. Biden, "Bu çok uzak bir yol, buna daha çok var.' dedi.

Beyaz Saray basın sekreteri Jen Psaki de, bir hafta önce basın mensuplarına yönelik bir brifingte, Beyaz Saray'ın Taliban'ı böyle bir rolde (hükümet-yönetim) tanımak için "acele etmediğini" söyledi.

Psaki, "Bu, Taliban'ın davranışına ve küresel toplumun beklentilerini karşılayıp karşılamadığına çok bağlı olacak." dedi.

Benzer yorumlar ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından da tekrarlandı.

Taliban Sözcüsü Ahmadullah Muttaki, resmi bir duyuru yapılacağını belirterek, yeni hükümetin bir taslağını tamamlandıklarını söyledi.

Bugüne kadar birçok dünya lideri, Taliban'ı Afganistan'ın resmi iktidar hükümeti olarak tanımaktan kaçındı. Ancak yetkililer, böyle bir taahhütte bulunmadan önce grubun davranışını izleyeceklerini belirttiler.

20 yıllık ABD işgalinin ardından ağustos sonunda Taliban, hızlı bir şekilde Afganistan'daki kontrolü aldı. Şu ana kadar sadece üç ülke Taliban'ı 'bir yönetim organı olarak' tanıdı. Bu ülkeler arasında Pakistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor.

Taliban liderleri, Afgan kadınlarına tanınan özgürlükler üzerindeki kısıtlamaları, özellikle de zorla evlilik ve eğitimle ilgili kısıtlamaları gevşetmeyi amaçladıklarından, yönetimlerinin önceki liderlikten farklı olacağını belirttiler.

Yetkililer kısa süre önce yükseköğretim kurumlarına kız ve erkek öğrencilerin ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin önerilerde bulunmaları çağrısında bulundu.

Taliban, Biden'ın ABD'nin geri çekilme prosedürlerini ilerleteceğini açıklamasının ardından ileriye doğru hareketin hızla artmasıyla birkaç aydan biraz fazla bir süre içinde Afganistan'ın çoğunu kontrol altına aldı. Son zamanlarda, Taliban direniş güçlerinin elindeki Pençşir Vadisi'nin kontrolünü ele geçirdiğini iddia etti.

star.com.tr

Etiketler : abd beyaz saray taliban afganistan
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