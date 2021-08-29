ABD duyurdu: Taliban söz verdi

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29 Ağustos 2021 Pazar 18:01:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2021 Pazar 18:01:00

ABD: Taliban, 31 Ağustos sonrası için güvenli çıkış sözü verdi

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Son Dakika Haberleri.. ABD Güvenlik Danışman Jake Sullivan, Taliban'ın, ABD ve ortaklarına 31 Ağustos'tan sonra güvenli çıkış sözü verdiğini açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, "ABD'nin 1 Eylül'den itibaren Afganistan'da büyükelçiliği bulunmayacak" dedi.

Reuters'ta yer alan haberde ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, CBS kanalına verdiği röportajda ABD'nin 1 Eylül'den sonra Afganistan'daki büyükelçiliğinin kapatılacağını söyledi.

15 Ağustos'ta Afganistan'ın başkenti Kabil'i Taliban'ın kuşatmasıyla ülkedeki yabancı güçlerin tahliyesi için 31 Ağustos'a kadar süre verilmişti.

Sullivan, "Mevcut planımız 1 Eylül itibariyle Afganistan'da işleyen bir büyükelçiliğe sahip olmayı düşünmüyoruz" dedi.

Öte yandan Sullivan, 31 Ağustos'tan sonra da ABD vatandaşlarına güvenli geçiş sağlayacaklarını ifade etti. Sullivan ayrıca DEAŞ'a karşı başka saldırıları da değerlendirdiklerini söyledi.

Etiketler : ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ABD Eylül
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