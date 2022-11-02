ABD: Tahıl anlaşmasında Türklere güvenimiz sonsuz

Price, günlük basın toplantısında Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasından çekilmesini kaygıyla karşıladıklarına, özellikle gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin bu girişimin durdurulmasından etkileneceğine dikkati çekti.

Türkiye ve BM'nin öncülüğünde hayata geçirilen ve küresel gıda krizinin önüne geçen tahıl anlaşmasının akıbeti ABD'de tartışılıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki basın brifinginde, tahıl anlaşmasının Rusya tarafından askıya alınması gündemdeydi.

"TÜRKLERE GÜVENİMİZ SONSUZ"

Amerikan CNN Televizyonu muhabirinin Türkiye'nin bu anlaşmayı sürdürmek üzere çaba gösterip göstermediğine yönelik bir sorusuna Price, "Karadeniz'in Tahıl Girişimi konusunda Türklere güvenimiz sonsuz" dedi.

Price dünyayı besleyen tahıl anlaşması ile ilgili Türkiye'nin çabalarının değerini bildiklerini söyledi.

Karadeniz tahıl anlaşması konusunda Türklere güvenin sonsuz olduğunu söyleyen Price, "Anlaşma sayesinde dünyaya 9 buçuk milyon ton tahıl dağıtıldı" dedi.

"RUSYA YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMELİ"

Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın yerini alacak başka bir girişim olmadığını belirten Price Rusya'ya anlaşmadaki yükümlülüklerine uyması çağrısında bulundu.

ABD yönetimi tahıl anlaşması sayesinde küresel gıda fiyatlarının azaldığına dikkat çekerek anlaşmasının sürmesinin hayati önemde olduğunu açıklamıştı.

Biden yönetimi Rusya'yı gıdayı silah olarak kullanmakla suçlamıştı.