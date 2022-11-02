VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sahil Güvenlik'ten "Türk botlarının Yunan kara sularına girdiği" iddialarına yanıt
ABD: Tahıl anlaşmasında Türklere güvenimiz sonsuz
Aydın'da 106 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Miçotakis: Bu yaz Rus turistler, Türkiye'yi tercih etti
ABD'den İran'a açık tehdit: Harekete geçmekten çekinmeyeceğiz
Zelenskiy, Avrupa'ya elektrik ihracatını askıya aldıklarını duyurdu
Emine Erdoğan ABD ve Meksika büyükelçilerinin eşleriyle görüştü
Bakan Akar'dan tahıl koridoru açıklaması: Gemiler yollarına devam ediyor
Bakan Nebati: Önümüzdeki yıl enflasyon düşecek
MEB, 321 öğrenciyi lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderecek
Özbekistan Dışişleri Bakanı Norov, Alman mevkidaşı Baerbock ile görüştü
Twitter'da "mavi tik" ücreti belli oldu
Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresi uzatıldı
Bakan Çavuşoğlu Lavrov ile 'tahıl koridoru'nu görüştü
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki
Akar'dan oyuncu Haktanır'a tebrik
İçişleri Bakanlığı ve YÖK işbirliği protokolü imzalandı
Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü
'Tarım cebimde' uygulaması yeni yılda hayata geçecek
AK Parti, başörtüsü teklifini MHP ile paylaştı
PKK/YPG, Halep'ten silahlı kadrosu için bir çocuğu daha kaçırdı
İtalya'da 50'den fazla kişinin katıldığı 'izinsiz partiler' suç sayılacak
İran İnsan Hakları Kurumu: Hayatını kaybeden gösterici sayısı 253'e yükseldi
THY, Panama'ya direkt seferlere 30 Ekim'de başladı
02 Kasım 2022 Çarşamba 00:34:00 - Güncelleme:02 Kasım 2022 Çarşamba 00:34:00

ABD: Tahıl anlaşmasında Türklere güvenimiz sonsuz

ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ukrayna tahılını ülke dışına çıkarmak üzere Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yerini alabilecek bir alternatif olmadığını, Türkiye'nin bu konudaki çabalarına ilişkin "Karadeniz Tahıl Girişimi konusunda Türklere güvenimiz sonsuz" ifadelerini kullandı.

Price, günlük basın toplantısında Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasından çekilmesini kaygıyla karşıladıklarına, özellikle gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin bu girişimin durdurulmasından etkileneceğine dikkati çekti.

Türkiye ve BM'nin öncülüğünde hayata geçirilen ve küresel gıda krizinin önüne geçen tahıl anlaşmasının akıbeti ABD'de tartışılıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki basın brifinginde, tahıl anlaşmasının Rusya tarafından askıya alınması gündemdeydi.

"TÜRKLERE GÜVENİMİZ SONSUZ"

Amerikan CNN Televizyonu muhabirinin Türkiye'nin bu anlaşmayı sürdürmek üzere çaba gösterip göstermediğine yönelik bir sorusuna Price, "Karadeniz'in Tahıl Girişimi konusunda Türklere güvenimiz sonsuz" dedi.

Price dünyayı besleyen tahıl anlaşması ile ilgili Türkiye'nin çabalarının değerini bildiklerini söyledi.

Karadeniz tahıl anlaşması konusunda Türklere güvenin sonsuz olduğunu söyleyen Price, "Anlaşma sayesinde dünyaya 9 buçuk milyon ton tahıl dağıtıldı" dedi.

"RUSYA YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMELİ"

Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın yerini alacak başka bir girişim olmadığını belirten Price Rusya'ya anlaşmadaki yükümlülüklerine uyması çağrısında bulundu.

ABD yönetimi tahıl anlaşması sayesinde küresel gıda fiyatlarının azaldığına dikkat çekerek anlaşmasının sürmesinin hayati önemde olduğunu açıklamıştı.

Biden yönetimi Rusya'yı gıdayı silah olarak kullanmakla suçlamıştı.

Etiketler : türkiye tahıl ABD
LEYLA'NIN MECNUNU GELDİ

LEYLA'NIN MECNUNU GELDİ
‘Çok geç ünlü oldum'

‘Çok geç ünlü oldum'
‘Biz eski arkadaşız'

‘Biz eski arkadaşız'
‘Kraliçe olmak için gencim'

‘Kraliçe olmak için gencim'
Üniversite yıllarına döndü

Üniversite yıllarına döndü
Maraşlı Dubai'de

Maraşlı Dubai'de
‘Afet Hoca' yürekleri ısıttı

‘Afet Hoca' yürekleri ısıttı
Evliliğimizi kurtarmaya çalışıyoruz

Evliliğimizi kurtarmaya çalışıyoruz
‘Yol arkadaşım'

‘Yol arkadaşım'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX